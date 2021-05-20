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У Києві подорожчає проїзд: у Кличка назвали граничну суму

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Києва, Четвер 20 травня 2021 21:33
У Києві подорожчає проїзд: у Кличка назвали граничну суму Фото: у Києві подорожчає поїзд у метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві дійсно подорожчає проїзд в метро і наземному громадському транспорті, і наразі питання встановлення нового тарифу розглядають профільні комісії міської ради столиці. При цьому влада запевнила, що вартість проїзду не підскочить за 20 гривень.

Про це розповів депутат Київської міськради Дмитро Білоцерківець в ефірі програми "Київ: Вголос".

За його словами, нова вартість квитків повинна стати компромісною і для перевізників, і для пасажирів.

Зараз комунальні перевізники працюють в мінус - зі столичного бюджету доводиться компенсувати мільярдні збитки, зазначив радник мера.

Білоцерківець наголошує, що насамперед має бути "проста і зручна формула для всіх".

"Якщо ціна за паливо, електроенергію зростає, то і збільшується проїзд. Ані 25 гривень, ані 20 - не буде", - стверджує депутат.

Він також додав, що в цей час серед депутатів йде активна дискусія, яким може бути тариф.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко назвав реальну вартість проїзду в метро у столиці, відреагувавши таким чином на чутки про швидке подорожчання поїздок в підземці. Градоначальник зазначив, що собівартість проїзду в транспорті - 15 гривень.

Додамо також, що перед цим експерт поділився думкою, на скільки насправді у київському метро можуть підвищити вартість проїзду.

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