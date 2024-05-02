Кондитеры рассказали, в какой посуде лучше всего выпекать десерты
Накануне Пасхи все активно планируют праздничное меню. В частности, многие собственноручно выпекают десерты. Кондитеры рассказали, почему во время выпечки следует отдать предпочтение именно силиконовым формам.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha stewart.
Когда использовать силиконовые формы
Кондитер Трунг Ву из Нью-Йорка рассказал, что такие формы изготовлены из гибкого силиконового материала. В отличие от пластика они могут выдерживать высокую температуру духовки без повреждений.
Пожалуй, наибольшее преимущество выпекания в силиконе состоит в том, что он антипригарный, поэтому не нужно смазывать маслом форму.
Максимально допустимая температура использования равна +250°C. Это дает огромную свободу действий, позволяет выпекать пирожные и торты в микроволновке, духовке и аэрогриле.
Силиконовые формы отлично подходят как для запекания, так и замораживания. Минимально допустимой температурой такой посуды является порог в -60°C. В формах из силикона можно производить мороженое, суфле и желе.
Силиконовая посуда производится в таком разнообразии цветов и форм, что позволяет любой хозяйке создавать настоящие шедевры. К тому же ее легко и удобно хранить. Силикон изгибается и занимает любое положение даже на минимальной площади в шкафу.
Минусы использования
Силикон очень мягкий, его легко порезать ножом или проткнуть вилкой. Чтобы этого не случалось, не нужно использовать металлические и острые столовые приборы для извлечения выпечки из формы.
Если силиконовая форма оказалась слишком велика для вашей духовки, а возвращать или менять покупку нет желания, ей можно предоставить любые удобные размер и конфигурацию. Для этого достаточно просто обрезать лишнее.
Правила использования
Правильное использование силиконовой формы для духовки включает в себя несколько принципов:
- такая посуда обычно не продается в герметичной и стерильной упаковке. Сразу после покупки ее обязательно нужно хорошо вымыть
- чтобы тесто равномерно распределилось внутри пустот, а сама форма не согнулась, поместите ее на твердую поверхность. Для этого следует использовать противень. Теперь можно заливать тесто и помещать будущее блюдо в духовку. Не забывайте следить за температурой и готовностью
- когда пирожные или торт готовы, противень нужно вынуть из печи и поставить его на деревянную подложку. Дайте выпечке немного остыть. Затем можно вынимать тесто, легко отгибая края формы
Не допускается контакт силиконовой формы с огнем и электрической конфоркой. Также не следует разрезать продукт, находящийся непосредственно в форме, и использовать жесткую щетку и агрессивное бытовое средство во время мытья.
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