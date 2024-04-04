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Что лучше не добавлять в тесто для пасхальной паски: секрет кондитеров

Четверг 04 апреля 2024 07:00
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Что лучше не добавлять в тесто для пасхальной паски: секрет кондитеров Какой продукт не стоит добавлять в тесто для паски (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Выпечка на Пасху состоит из многих ингредиентов, которые добавляют в тесто. Один из них – это сливочное масло или маргарин. Жир нужен, чтобы тесто и паска получились рыхлыми и нежными.

Что же лучше добавлять в тесто, а что не стоит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Один факт".

Пасху этого года православные христиане будут отмечать 5 мая. По традиции в канун праздника обязательно пекут паски. Продукты для нее покупают заранее, ведь для вкусной и нежной выпечки нужно очень много ингредиентов.

Один из важнейших вопросов, который волнует многих – что добавить в тесто для хорошей выпечки – масло или маргарин?

И маргарин, и сливочное масло имеют свои минусы и плюсы. Во-первых, следует обратить внимание на вкусовые качества и свойства этих продуктов. При выпечке пасок нужно учитывать не только на собственные вкусовые качества, но и на текстуру сливочного масла или маргарина.

Сливочное масло имеет более приятный вкус по сравнению с маргарином. Именно благодаря ему тесто для пасок приобретает более рыхлую и нежную текстуру. Паска с добавлением сливочного масла получается более мягкой, воздушной и легкой.

А вот маргарин такого сливочного вкуса выпечке не даст. Если вы хотите приготовить паску с более легким ароматом и без явного сливочного привкуса – добавляйте маргарин.

Однако кондитеры предупреждают, что маргарин сделает тесто на паски более плотным. Готовая паска будет не такой мягкой и воздушной.

При этом в маргарине содержится меньше насыщенных жиров, чем в сливочном масле. Кроме того, в некоторых разновидностях маргарина есть полиненасыщенные жиры, которые способны снижать уровень "плохого" холестерина. Раньше при изготовлении маргарина часто использовали трансжиры, считающиеся вредными для здоровья.

С другой стороны, сливочное масло богато насыщенными жирами и в нем есть линолевая кислота, которая способствует сжиганию жира и обладает противовоспалительными свойствами. Также в масле есть витамин К2, который хорошо влияет на здоровье костей и зубов.

В любом случае выбирать продукт для паски нужно очень внимательно и если это будет маргарин – то пусть он будет хорошего качества. То же касается и сливочного масла.

Раньше мы писали о том, как приготовить паску, тающую во рту и долго не черствеющую.

А еще рассказывали о том, в каких продуктах больше всего холестерина.

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