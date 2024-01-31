ua en ru
Ср, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Можно ли использовать пергамент для выпечки повторно: вы будете удивлены

Среда 31 января 2024 14:38
UA EN RU
Можно ли использовать пергамент для выпечки повторно: вы будете удивлены Можно ли использовать пергаментную бумагу повторно (фото: flickr.com)
Автор: Татьяна Самарук

Пергаментная бумага используется для приготовления и приготовления пищи. Благодаря ей формы можно не смазывать маслом и не беспокоиться, что блюдо прилипнет к противню.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, можно ли повторно использовать пергамент для приготовления блюд.

При написании материала использовались следующие источники: сайт America's Test Kitchen и сайт 7 chudes.

Можно ли использовать пергамент повторно

Обычно все используют пергаментную бумагу один раз. А именно после того, как пирог спечется, его отправляют в мусорку.

Однако, как выяснилось, этого делать не стоит. Силиконизированную и обычную пергаментную бумагу для выпечки можно использовать повторно. Это не только безопасно, но и экономно и уменьшает отходы.

Повара испытали, сколько раз можно использовать б/у пергамент. В результате они назвали шокирующую цифру - до 5 раз и даже дольше.

Они рассказали, что им удалось приготовить 5 порций печенья на том же пергаменте, и ничего не пригорело и не испортилось.

Важно не использовать потемневший пергамент, который потемнел и стал хрупкий - так может произойти при очень высоких температурах.

Также нужно выбросить пергамент, который уже пропитался жиром или на нем появились остатки теста. Все потому, что при повторном использовании он подгорит и испортит аромат новой выпечки.

Можно ли использовать пергамент для выпечки повторно: вы будете удивленыБумага для выпечки (фото: Freepik)

Чем можно заменить пергаментную бумагу

Если под рукой нет пергаментной бумаги, то подойдут следующие заменители:

  • чертежная калька промащенная с двух сторон маслом
  • обычная офисная бумага (чистая), тоже промасленная
  • пищевой пергамент (плотная бумага, из которой изготовлены пакеты для выпечки в супермаркетах)

Если дома вообще нет бумаги или того, что есть в списке, необходимо обильно смазать лист с помощью масла.

Силиконовый коврик - это ведь довольно удачный вариант заменителя. На нем можно сразу раскатывать и формовать тесто, а также выпекать. При этом он не будет плавиться от слишком больших температур.

Ранее мы сообщали, что нужно сделать с пергаментом перед использованием.

Также мы писали, что делать, если выпечка прилипла к пергаменту.

Читайте РБК-Украина в Google News
кухня пергамент выпечка
NEWS
Пакет документов и направление. Как военному пройти МСЭК и для чего это нужно
Пакет документов и направление. Как военному пройти МСЭК и для чего это нужно