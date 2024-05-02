Кондитери розповіли, в якому посуді найкраще випікати десерти
Напередодні Великодня усі активно планують святкове меню. Зокрема, багато хто власноруч випікає десерти. Кондитери розповіли, чому під час випікання варто надати перевагу саме силіконовим формам.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Martha stewart.
Коли використовувати силіконові форми
Кондитер Трунг Ву з Нью-Йорку розповів, що такі форми виготовлені з гнучкого силіконового матеріалу. На відміну від пластику, вони можуть витримувати високу температуру духовки без пошкоджень
Мабуть, найбільша перевага випікання в силіконі полягає в тому, що він антипригарний, тому не потрібно змащувати олією форму.
Максимально допустима температура використання дорівнює + 250°C. Це дає величезну свободу дій, дозволяє випікати тістечка і торти в мікрохвильовці, духовці та аерогрилі.
Силіконові форми відмінно підходять як для запікання, так і для заморожування. Мінімально допустимою температурою для такого посуду є поріг в -60°C. У формах з силікону можна робити морозиво, суфле та желе.
Силіконовий посуд виробляється в такому розмаїтті кольорів і форм, що дозволяє будь-якій господині створювати справжні шедеври. До того ж її легко і зручно зберігати. Силікон згинається і займає будь-яке положення навіть на мінімальній площі в шафі.
Мінуси використання
Силікон дуже м'який, його легко порізати ножем або проштрикнути виделкою. Щоб такого не траплялося, не потрібно використовувати металеві та гострі столові прилади для вилучення випічки з форми.
Якщо силіконова форма виявилася завелика для вашої духовки, а повертати або міняти покупку немає бажання, їй можна надати будь-які зручні розмір і конфігурацію. Для цього достатньо просто обрізати надлишки.
Правила використання
Правильне використання силіконової форми для духовки включає кілька принципів:
- такий посуд зазвичай не продається в герметичній і стерильній упаковці. Відразу після покупки її обов'язково потрібно добре вимити
- щоб тісто рівномірно розподілилося всередині порожнин, а сама форма не зігнулася, помістіть її на тверду поверхню. Для цього варто використовувати деко. Тепер можна заливати тісто і поміщати майбутню страву в духовку. Не забувайте стежити за температурою і готовністю
- коли тістечка або торт готові, деко потрібно вийняти з печі і поставити його на дерев'яну підкладку. Дайте випічці трохи охолонути. Потім можна виймати тісто, легко відгинаючи краї форми
Не допускається контакт силіконової форми з вогнем та електричною конфоркою. Також не слід розрізати продукт, що знаходиться безпосередньо у формі, та не використовувати жорстку щітку та агресивний побутовий засіб під час миття.
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