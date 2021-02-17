"Кінь шикарний": мережу здивували дорогі квартири в Києві з незвичайним ремонтом (фото)

У Києві здається в оренду дуже багато квартир і кожен може підібрати собі варіант на будь-який смак, від недорогих маленьких квартир до величезних квартир за великі гроші. При цьому зустрічається житло і з незвичайним ремонтом.

"Нещодавно вирішила, що хочу переїхати. Почала моніторити берд, олх і різних публічних рієлторів. Але я щедра людина, тому хочу поділитися моєю радістю і з вами! Тому що красиво, то приховувати не варто", - написала з іронією Ірина у своєму пості.

Так на Вознесенському узвозі в клубному будинку є квартира, в якій одна з кімнат зроблена під джунглі. Тут зелені фотошпалери і відповідний інтер'єр. Оренда обійдеться у 64 тисячі гривень на місяць.

Скріншот з оголошень

На бульварі Лесі Українки велика квартира в 150 км. м. з наліпкою. Крім того, тут є на стіні зображення картини "Вершниця" (1832 рік), російського художника Карла Брюллова. Коштує така квартира 44,5 тисячі гривень на місяць.

Скріншоти з оголошень

Як говориться в наступній об'яві, ні на що не схожу квартиру "Колоритний лофт бульдог" можна зняти за 66,9 тисячі гривень на місяць.

Скріншот з оголошень

Також є й інші квартири. При цьому найдорожча – це 4-кімнатна на Богдана Хмельницького, площею 150 кв. м. Щоб її знімати необхідно кожен місяць віддавати майже 100 тисяч - 97 483 гривні.

Скріншоти з оголошень

При цьому користувачі мережі прокоментували дані квартири.