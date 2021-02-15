У Києві вигоріла частина будинку в елітному ЖК: рятувальники просто не змогли під'їхати

У Києві вигоріла частина будинку в ЖК Венеція , що в мікрорайоні Теремки-2. Вогонь повністю знищив квартиру, в якій сталася пожежа, а також загальний коридор. Пожежу не вдавалося довго загасити, оскільки рятувальники не могли прорватися до будинку через припарковані авто.

Активіст Богдан Гдаль розповів у Facebook про величезну проблему з новобудовами, через яку страждають самі ж мешканці. В ДСНС розповіли також про постраждалих.

Повідомляється, що власник квартири отримав опіки рук, а п'ятирічну дівчинку госпіталізували з підозрою на отруєння димом.

НП сталася на вихідних на четвертому поверсі багатоповерхівки на вулиці Академіка Вільямса. Дзвінок на лінію "101" надійшов у 05:38, але рятувальники не змогли вчасно під'їхати і розвернутися для боротьби з вогнем. Пожежу вдалося локалізувати о 06:54, а у 07:08 - ліквідувати.

За словами активіста Богдана Гдаля, в результаті повністю вигоріла одна квартира і коридори спільного користування, а водою були затоплені нижні поверхи. Висотку відключили від води і світла, незважаючи на сильний мороз на вулиці.

Активіст обурений, що попри часті випадки пожеж, при яких доступ рятувальників до будинку обмежений, плани новобудов як і раніше затверджуються в такому вигляді.

У Києві на Теремках рятувальники не змогли під'їхати до будинку (фото: facebook.com/viterzbayraku)

"Практика показує, що місцева влада починає щось міняти тільки після незворотних наслідків. І це повинно бути багато крові і сліз. В ідеалі, повинен, напевно, згоріти весь будинок. На випередження не діє ніхто. А водії теж не роблять висновків, якщо це не згоріла їхня квартира", - пише активіст в Facebook.

Гдаль додав, що вогонь заблокував можливість вийти з дому і власникам тих квартир, які заблокували своїми автомобілями заїзд пожежників.

Пожежа в Києві на Теремках (фото: facebook.com/viterzbayraku)