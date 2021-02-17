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"Конь шикарный": сеть удивили дорогие квартиры в Киеве с необычным ремонтом (фото)

Новина українською → Киев, Среда 17 февраля 2021 22:25
"Конь шикарный": сеть удивили дорогие квартиры в Киеве с необычным ремонтом (фото) Сеть удивили дорогие квартиры в Киеве (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler

В Киеве сдается в аренду очень много квартир и каждый может подобрать себе вариант на любой вкус, от недорогих маленьких квартир до огромных апартаментов за большие деньги. При этом встречается жилье и с необычным ремонтом.

Скриншоты объявлений таких квартир опубликовала Ирина Кущик на своей странице в Facebook.

"Недавно решила, что хочу переехать. Начала мониторить берд, олх и различных публичных риэлторов. Но я щедрый человек, поэтому хочу поделиться моей радостью и с вами! Потому что красиво, то скрывать не стоит", - написала с иронией Ирина в своем посте.

Так на Вознесенском спуске в клубном доме есть квартира, в которой одна из комнат сделана под джунгли. Здесь зеленые фотообои и соответствующий интерьер. Аренда обойдется в 64 тысячи гривен в месяц.

&quot;Конь шикарный&quot;: сеть удивили дорогие квартиры в Киеве с необычным ремонтом (фото)

Скриншот с объявлений

На бульваре Леси Украинки большая квартира в 150 км. м. с налепкой. Кроме того, здесь есть на стене изображение картины "Всадница" (1832 год) русского художника Карла Брюллова. Стоит такая квартира 44,5 тысячи гривен в месяц.

&quot;Конь шикарный&quot;: сеть удивили дорогие квартиры в Киеве с необычным ремонтом (фото)

&quot;Конь шикарный&quot;: сеть удивили дорогие квартиры в Киеве с необычным ремонтом (фото)

Скриншоты с объявлений

Как говорится в следующем объявлении, ни на что не похожую квартиру "Колоритный лофт бульдог" можно снять за 66,9 тысячи гривен в месяц.

&quot;Конь шикарный&quot;: сеть удивили дорогие квартиры в Киеве с необычным ремонтом (фото)

Скриншот с объявлений

Также есть и другие квартиры. При этом самая дорогая – это 4-комнатная на Богдана Хмельницкого, площадью 150 кв. м. Чтобы ее снимать необходимо каждый месяц отдавать почти 100 тысяч - 97 483 гривны.

&quot;Конь шикарный&quot;: сеть удивили дорогие квартиры в Киеве с необычным ремонтом (фото)&quot;Конь шикарный&quot;: сеть удивили дорогие квартиры в Киеве с необычным ремонтом (фото)

Скриншоты с объявлений

При этом пользователи сети прокомментировали данные квартиры.

  • Шикарно жить не запретишь;
  • Конь шикарный;
  • Как-то дорого за такое;
  • Панд я находила, еще в 2009, видимо, до сих пор не сдалась;
  • Такие квартиры снимают госслужащие под откат, за бюджетные средства.

Напомним, в Киеве горел элитный ЖК. При этом спасатели не смогли подъехать из-за припаркованных авто.

Мы также писали о подводных камнях программы ипотеки под 7%, которая заработает с 1 марта.

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