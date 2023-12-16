Кому запрещено носить линзы и почему это может быть опасно. Многие этого даже не знают

Контактные линзы - удобное и очень полезное изобретение, благодаря которому люди могут хорошо видеть. Их используют при близорукости, дальнозоркости, астигматизме и некоторых других ситуациях. Впрочем, линзы можно носить не всегда.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), на Facebook-странице Министерства здравоохранения объяснили, когда не стоит носить линзы и почему это может быть опасно.

Как оказалось, во время определенных заболеваний ношение линз приведет к проблемам. Если глаз будет пересыхать, вы будете чувствовать дискомфорт. Это может произойти, если вы будете носить линзы во время простуды и применения некоторых лекарств.

Кроме того, если человек лечится от инфекций и серьезных болезней, линзы могут ухудшить его состояние.

Когда не стоит носить линзы

при любых заболеваниях глаз, затрагивающих роговицу или конъюнктиву (воспалительные процессы век, пониженное или повышенное слезоотделение, глаукома, подвывих хрусталика)

при косоглазии, если его угол свыше 15 градусов

во время болезней, симптомами которых являются боль в глазах, жжение, зуд, покраснение, повышение слезоотделения, отек век, повышенная чувствительность глаз

при употреблении лекарства, вызывающего сухость слезных оболочек (препараты от насморка, укачивания, аллергии, мочегонные средства)

при любых инфекционных заболеваниях

при заболеваниях, при которых снижается иммунитет, например туберкулез или иммунодефицит в результате ВИЧ.

Почему линзы можно носить не всегда (фото: facebook.com/moz.ukr)

Если вы не уверены, можно ли конкретно вам носить линзы, обязательно посоветуйтесь с врачом. Если же вы их уже носите и у вас возникла боль в глазах, дискомфорт, покраснение или ухудшилось зрение, снимите их как можно скорее и обратитесь к офтальмологу - он поможет разобраться в том, что произошло и как поступить дальше", - добавили в Министерстве.