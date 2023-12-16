Назван ранний признак рака, который не стоит игнорировать: просто посмотрите на свои руки

Фармацевт Аббас Канани назвал признак рака, который можно увидеть на руках. Речь идет о раке легких, который не сразу замечают и начинают лечить.

Признак рака легких

Обычно, когда говорят о симптомах этой опасной болезни, сразу называют кашель с кровью. Но есть более ранний признак рака легких, который поможет спасти жизнь, отметил эксперт. И речь идет об изменении формы пальцев.

"Изменения во внешнем виде ваших пальцев, когда они, например, становятся более изогнутыми или их концы становятся больше, могут быть связаны с тем, что большие клетки, называемые мегакариоцитами, застряли в мелких кровеносных сосудах на кончиках пальцев", - пояснил фармацевт.

По словам эксперта, это "менее распространенный симптом рака легких, обычно поражающий верхнюю часть пальцев обеих рук и, как правило, развивающийся годами". Кроме этого, следует обратить внимание на ногтевое ложе. Если оно становится мягким, это может свидетельствовать о проблемах в организме.

"Ногти могут выглядеть так, будто они больше не прикреплены, а угол, где ваш ноготь встречается с кутикулой, становится шире", - добавил фармацевт.

Как понять, что у тебя рак (фото: freepik.com)

Основные симптомы рака легких

Также эксперт назвал другие признаки рака, которые тоже не следует игнорировать:

кашель, который не исчезает через три недели или же усилившийся длительный кашель

постоянно возвращающиеся инфекции

откашливание крови

боль во время дыхания или кашля

постоянная одышка

усталость и нехватка энергии

потеря веса или внезапное похудение.

"Если вы заметили эти признаки, вам следует записаться на прием к врачу общей практики, чтобы он осмотрел вас и выявил какие-либо другие симптомы, которые у вас могут быть", - отметил фармацевт.