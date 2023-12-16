Кому заборонено носити лінзи та чому це може бути небезпечно. Багато хто цього навіть не знає

Контактні лінзи - зручний і дуже корисний винахід, завдяки якому люди можуть гарно бачити. Їх використовують при короткозорості, далекозорості, астигматизмі та деяких інших ситуаціях. Втім, лінзи можна носити не завжди.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), на Facebook-сторінці Міністерства охорони здоров'я пояснили, коли не варто носити лінзи і чому це може бути небезпечно.

Як виявилося, під час певних хвороб носіння лінз призведе до проблем. Якщо око пересихатиме, ви будете відчувати дискомфорт. Це може статися, якщо ви будете носити лінзи під час застуди та вживання деяких ліків.

Окрім цього, якщо людина лікується від інфекцій та серйозних хвороб, лінзи можуть погіршити її стан.

Коли не варто носити лінзи

при будь-яких захворюваннях очей, що зачіпають рогівку або кон'юнктиву (запальні процеси повік, знижене або підвищене сльозовиділення, глаукома, підвивих кришталика)

при косоокості, якщо її кут понад 15 градусі

під час хвороб, симптомами яких є біль в очах, печіння, свербіж, почервоніння, підвищення сльозовиділення, набряк повік, підвищена чутливість очей

під час вживання ліків, що викликають сухість сльозових оболонок (препарати від нежитю, захитування, алергії, сечогінні засоби)

при будь-яких інфекційних захворюваннях

при захворюваннях, при яких знижується імунітет, як туберкульоз чи імунодефіцит внаслідок ВІЛ.

Чому лінзи можна носити не завжди (фото: facebook.com/moz.ukr)

"Якщо ви не впевнені, чи можна конкретно вам носити лінзи, обов'язково порадьтеся з лікарем. Якщо ви вже їх носите й у вас виник біль в очах, дискомфорт, почервоніння або затуманення зору, зніміть їх якнайшвидше та зверніться до офтальмолога - він допоможе розібратися, що сталося та як діяти далі", - додали у Міністерстві.