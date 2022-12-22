Когда ребенку можно впервые давать мандарины и в каком виде: важно объяснение

Мандарины любят все дети и взрослые. Они ассоциируются с праздником и не просто приятны по вкусу, но и очень полезны в зимнюю пору. Однако важно знать, в каком возрасте впервые дать попробовать мандарин ребенку, чтобы он не навредил.
Об этом рассказала детский невролог, педиатр Ирина Платонова в Instagram.
По словам врача, мандарин не относится к наиболее распространенным пищевым аллергенам. Детям их можно давать с 6 месяцев. Однако важно правильно подавать.
В частности, опасно давать ребенку целые дольки мандаринок из-за риска аспирации.
Можно давать ребенку только очищенный от кожуры мандарин, разделенный на дольки.
Для детей необходимо выбирать сладкие сорта мандарина с легким кислым вкусом. Плоды должны быть сочными и спелыми.
В частности, при выборе плода необходимо помнить:
Родителям также важно помнить, что мандарины не следует давать детям с:
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