Как выбрать самые вкусные и качественные мандарины: с этими советами точно не ошибетесь!

В декабре традиционно начинается сезон мандарин. Красивые и яркие фрукты заполоняют полки рынков, супермаркетов и магазинов. В Украине мандарины не растут и их везут к нам из более теплых стран.

Как правильно выбрать мандарины и не купить безвкусные или недозрелые фрукты - читайте в материале ниже.

Какие сорта мандарин самые сладкие

Самый популярный сорт мандарин - это Клементин. Они сладкие, почти без косточек. Еще один сладкий сорт - это Сацума. Такие мандарины хранятся дольше и крайне редко бывают кислыми.

Клементин обычно мелкие, у них тонкая и глянцевая кожура. Другие сорта из Испании отличаются более толстой кожурой, которая легко чистится и ярко-оранжевым цветом.

Также сладкий сорт - минеола. Это гибрид, который получили в результате скрещивания марокканского сорта Танжерин и грейпфрута сорта Дункан. Плоды по форме напоминают грушу, цвет - оранжевый, яркий и с красноватым оттенком. У таких мандарин тонкая кожура и много косточек.

Мандарины из Абхазии кисло-сладкие и отличаются выраженной кислинкой в послевкусии. Они небольшие, желто-оранжевые и на шкурке бывают пятнышки или прожилки зеленоватого цвета.

Турецкие мандарины содержат много косточек. Они небольшие, кожура тонкая и плохо чистится. Чем ярче окрас - тем они слаще.

У обычных мандарин более светлая кожица и чаще всего вкус кисловатый или кисло-сладкий.

Как выбирать мандарины

Тяжелые мандарины - сладкие. Когда фрукт срывают с дерева, он начинает терять свой сок и вес снижается. При взвешивании обращайте внимание на количество фруктов на 1 кг - если в пакете их много, значит они уже начали терять свой сок.

Возьмите мандарин в руку - если он тяжелый, то стоит его брать. Если легкий - ищите другие фрукты.

Кожица. Она укажет на свежесть фрукта. Кожица должна быть твердой. Если кожица тонкая и быстро снимается, то фрукт начал терять свою сочность.

Темечко. Место срыва с дерева у мандарина должно быть белым и мягким. Если там есть темные пятна, значит фрукт начал подсыхать.

Листья. Мандарины с листьями стоят вашего внимания, так как по ним можно определить свежесть фрукта. Если листья сочные, зеленые и мягкие - мандарины совсем свежие.