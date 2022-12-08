Как вырастить мандарин из косточки: следуйте этим советам

В домашних условиях можно выращивать не только традиционные растения, но и экзотические культуры. Украшением интерьера могут стать мандарины, которые можно вырастить из косточки.

Как получить большой урожай мандаринов

Правильно храните семена

От сочного мандарина желательно оставить несколько косточек. Собрав их, осторожно вымойте и дайте им высохнуть на бумажном полотенце. Причем высаживать их рекомендуется весной или в начале лета.

Хранить их можно в герметичном контейнере.

Правильно высаживайте

Вы можете посеять семена в небольшой горшок глубиной 10 сантиметров, по одному семену на горшок и наполнить влажной почвой. Затем необходимо будет полить семена специальным раствором, чтобы способствовать их росту.

Храните семена в тепле

Если вы хотите получить лучший результат, то горшки рекомендуется поместить в теплую теплицу или пенопластовый ящик. Его следует располагать в хорошо освещенном месте, чтобы семена быстрее росли, при этом не допускать попадания прямых солнечных лучей.

Тщательный полив

Чтобы урожай мандаринов был неограниченным, нельзя забывать о поливе.

Защита от вредителей

Чтобы предотвратить нападение вредителей на рассаду, следует использовать специальные средства.

Пересадите растение

Следует поместить растение в свежую почву или в больший контейнер, если рассада достигла 10-15 сантиметров в высоту. По мере роста вы можете выбирать все большую емкость, куда могут разместиться корни мандаринового дерева.

Когда можно собирать мандарины

Можно собирать плоды примерно через 4 года. Именно с этого момента растение сможет дать много мандаринов.