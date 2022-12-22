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Коли дитині можна вперше давати мандарини та у якому вигляді: важливо пояснення

Коли дитині можна давати мандарини (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Мандарини люблять усі діти та дорослі. Вони асоціюються зі святом і не просто приємні на смак, але і дуже корисні в зимову пору. Однак, важливо знати, у якому віці вперше дати спробувати мандарин дитині, щоб він не нашкодив.

Про це розповіла дитячий невролог, педіатр Ірина Платонова в Instagram.

Коли можна давати мандарини

За словами лікаря, мандарин не відноситься до найпоширеніших харчових алергенів. Дітям їх можна давати з 6 місяців. Однак, важливо правильно подавати.

Зокрема, небезпечно давати дитині цілі дольки мандаринок через ризик аспірації.

Можна давати дитині лише очищений від шкірки мандарин, який розділений на дольки.

Як давати дитині мандарини (instagram.com/dr_iryna)

Для дітей необхідно вибирати солодкі сорти мандарин з легким кислим смаком. Плоди повинні бути соковитими і стиглими.

Зокрема, при виборі плода, необхідно пам'ятати:

  • Мандарин по вазі повинен бути легким, нещільним;
  • Шкірка цілісна, без наявності плям, цвілі, тріщин;
  • Ступінь м’якості, розмір плоду - середній;
  • Якщо при натисканні на шкіру виділяється сік, тоді це стиглий, солодкий і придатний до вживання плід;
  • Шкірка повинна добре очищатися;
  • Запах - цитрусовий, стійкий.

Кому не можна їсти мандарини

Батькам також важливо пам'ятати, що мандарини не слід давати дітям з:

  • Гастритом або виразковою хворобою;
  • Діабетом;
  • Непереносимістю цитрусових;
  • Гепатитом;
  • Нефритом;
  • Холециститом.

Раніше ми повідомляли, як вибрати найсмачніші та якісні мандарини.

Також ми писали про спосіб, який допоможе виростити мандарин з кісточки.

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