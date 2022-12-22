Коли дитині можна вперше давати мандарини та у якому вигляді: важливо пояснення

Мандарини люблять усі діти та дорослі. Вони асоціюються зі святом і не просто приємні на смак, але і дуже корисні в зимову пору. Однак, важливо знати, у якому віці вперше дати спробувати мандарин дитині, щоб він не нашкодив.
Про це розповіла дитячий невролог, педіатр Ірина Платонова в Instagram.
За словами лікаря, мандарин не відноситься до найпоширеніших харчових алергенів. Дітям їх можна давати з 6 місяців. Однак, важливо правильно подавати.
Зокрема, небезпечно давати дитині цілі дольки мандаринок через ризик аспірації.
Можна давати дитині лише очищений від шкірки мандарин, який розділений на дольки.
Для дітей необхідно вибирати солодкі сорти мандарин з легким кислим смаком. Плоди повинні бути соковитими і стиглими.
Зокрема, при виборі плода, необхідно пам'ятати:
Батькам також важливо пам'ятати, що мандарини не слід давати дітям з:
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