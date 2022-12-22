Коли дитині можна вперше давати мандарини та у якому вигляді: важливо пояснення

Коли можна давати мандарини

За словами лікаря, мандарин не відноситься до найпоширеніших харчових алергенів. Дітям їх можна давати з 6 місяців. Однак, важливо правильно подавати.

Зокрема, небезпечно давати дитині цілі дольки мандаринок через ризик аспірації.

Можна давати дитині лише очищений від шкірки мандарин, який розділений на дольки.

Як давати дитині мандарини (instagram.com/dr_iryna)

Для дітей необхідно вибирати солодкі сорти мандарин з легким кислим смаком. Плоди повинні бути соковитими і стиглими.

Зокрема, при виборі плода, необхідно пам'ятати:

Мандарин по вазі повинен бути легким, нещільним;

Шкірка цілісна, без наявності плям, цвілі, тріщин;

Ступінь м’якості, розмір плоду - середній;

Якщо при натисканні на шкіру виділяється сік, тоді це стиглий, солодкий і придатний до вживання плід;

Шкірка повинна добре очищатися;

Запах - цитрусовий, стійкий.

Кому не можна їсти мандарини

Батькам також важливо пам'ятати, що мандарини не слід давати дітям з: