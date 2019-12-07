ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гончарук з обережністю ставиться до спрощення виплат пенсій жителям ОРДЛО

Новини » Політика     07.12.2019 - 14:59
Гончарук з обережністю ставиться до спрощення виплат пенсій жителям ОРДЛО
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Україна виплачує пенсії всім на підконтрольній території

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук з обережністю ставиться до спрощення процедури виплати пенсій жителям окремих регіонів Донецькій і Луганській (ОРДЛО). Про це Гончарук заявив інтерв'ю РБК-Україна.

Гончарук зазначив, що всіх українців, що приїжджають на підконтрольну територію України виплачуються пенсії. Однак труднощі виникають при верифікації особистості.

"Треба розуміти, що людина там дійсно є, що він живий, що тебе не обманюють. Існує велика кількість проблем. Але я обережно ставився б до ідей спрощеного ставлення до цих питань, типу, давайте наосліп будемо платити всі і всіх", - розповів Гончарук.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на даний момент український уряд не може виплачувати пенсії на окупованому Донбасі, так як на території ОРДЛО окупаційні власті не дають Україні розміщення законних представництв Пенсійного фонду та органів соціального захисту. У Кабміні зазначили, що працюють над спрощенням процедури перетину КПВВ на Донбасі та отримання виплат на підконтрольній території.

Також повідомлялося, що у Верховній раді пропонують платити пенсії жителям ОРДЛО незалежно від статусу переселенця. Таку ініціативу пропонує комітет ВР з питань соцполітики.

Реінтеграція Донбасу та територіальна оборона: Данілов розкрив деталі засідання РНБО Бойовики вранці застосували міномети біля Новоселівки
Новини України ДонбаспенсииОлексій Гончарук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся