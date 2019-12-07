Гончарук з обережністю ставиться до спрощення виплат пенсій жителям ОРДЛО

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Україна виплачує пенсії всім на підконтрольній території

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук з обережністю ставиться до спрощення процедури виплати пенсій жителям окремих регіонів Донецькій і Луганській (ОРДЛО). Про це Гончарук заявив інтерв'ю РБК-Україна.

Гончарук зазначив, що всіх українців, що приїжджають на підконтрольну територію України виплачуються пенсії. Однак труднощі виникають при верифікації особистості.

"Треба розуміти, що людина там дійсно є, що він живий, що тебе не обманюють. Існує велика кількість проблем. Але я обережно ставився б до ідей спрощеного ставлення до цих питань, типу, давайте наосліп будемо платити всі і всіх", - розповів Гончарук.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на даний момент український уряд не може виплачувати пенсії на окупованому Донбасі, так як на території ОРДЛО окупаційні власті не дають Україні розміщення законних представництв Пенсійного фонду та органів соціального захисту. У Кабміні зазначили, що працюють над спрощенням процедури перетину КПВВ на Донбасі та отримання виплат на підконтрольній території.

Також повідомлялося, що у Верховній раді пропонують платити пенсії жителям ОРДЛО незалежно від статусу переселенця. Таку ініціативу пропонує комітет ВР з питань соцполітики.