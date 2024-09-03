Какой цвет желтка является самым полезным? Ученый ответил на вопрос

Многие уверены, что яркие желтки яиц намного полезнее тех, которые не имеют такой окраски. Действительно ли это так?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение генетика и ученого Александра Коляды в Instagram.

Что нужно знать о куриных желтках

Первое, что вы должны знать, что цвет желтка зависит от каратиноидов, которую курицы получают из пищи.

Чтобы сделать желтки ярче, производители добавляют в корм кур красители природного происхождения. Это все потому, что люди любят покупать такое. Но это не делает яйца более полезными.

Оранжевый желток совсем не означает, что яйцо полезнее. Единственными исключениями из этого правила являются яйца, специально обогащенные витаминами. Они содержат соответствующую маркировку.

Какой цвет желтка самый полезный?

Цвет желтка яйца не является показателем его питательной ценности. Желток является богатым источником питательных веществ, включая витамины и минералы белок, независимо от цвета.

Можно ли определить свежесть за желтком?

Это невозможно. Только в том случае, если желток черный - это понятно, что яйцо испорчено.