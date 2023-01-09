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Кому нельзя выпивать больше двух чашек кофе в день: ученые дали четкий ответ

Кому нельзя пить более двух чашек кофе в день (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Употребление одной или двух чашек кофе в день обычно не приносит вреда здоровью человека. Однако ученые выяснили, что есть взаимосвязь между количеством кофе с увеличением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у группы людей с проявлением одного заболевания.

Детали исследования рассказали в журнале Американской кардиологической ассоциации.

Для кого опасно кофе

Употребление двух и более чашек кофе в день может увеличить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у людей с высоким артериальным давлением. Имеется ввиду давление выше 160/100.

При этом ученые утверждают, что такого же риска нет при употреблении ежедневно одной чашки кофе и одной чашки зеленого чая у людей с повышенным артериальным давлением.

Чашка зеленого или черного чая содержит 30-50 миллиграмм кофеина, а чашка кофе - от 80 до 100 миллиграммов.

Что такое повышенное давление

Высокое кровяное давление, которое врачи также называют гипертонией - это состояние, при котором сила давления на стенки кровеносных сосудов слишком высокая. Это заставляет сердце работать с большей нагрузкой, чтобы перекачивать кровь. Измеряется давление в миллиметрах ртутного столбика (мм рт. ст).

По данным Американской ассоциации сердца и Американского колледжа кардиологов гипертония классифицируется при артериальном давлении выше 130/80 мм рт. ст.

Как проводили исследование

Участниками эксперимента стали более 6570 мужчин и 12000 женщин в возрасте от 40 до 79 лет на момент начала исследования. Все добровольцы предоставили данные с помощью медицинских обследований и самостоятельного заполнения анкет, которые оценивают способ жизни, диету и историю болезни.

За 19 лет наблюдений было зарегистрировано 842 смертельных случая в результате сердечно-сосудистых заболеваний. Большинство умерших активно употребляли кофе, а также у них была несбалансированная диета.

"Результаты могут подтвердить утверждения, что люди с высоким кровяным давлением должны избегать чрезмерного употребления кофе. Так как люди с гипертонией более подвержены к влиянию кофеина, вредные его эффекты могут преобладать над защитным эффектом и увеличивать риск смерти", - резюмировали ученые.

Кстати, ранее мы писали о том, почему нельзя игнорировать бессонницу.

А еще рассказывали о том, можно ли пить кофе на голодный желудок.

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