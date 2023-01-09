Кому не можна випивати більше двох чашок кави на день: вчені дали чітку відповідь

Для кого небезпечна кава

Вживання двох і більше чашок кави на день може збільшити ризик смерті від серцево-судинних захворювань у людей із високим артеріальним тиском. Мається на увазі тиск вище 160/100.

При цьому вчені стверджують, що такого ж ризику немає при вживанні щодня однієї чашки кави та однієї чашки зеленого чаю у людей із підвищеним артеріальним тиском.

Чашка зеленого чи чорного чаю містить 30-50 міліграм кофеїну, а чашка кави – від 80 до 100 міліграмів.

Що таке підвищений тиск

Високий кров'яний тиск, який лікарі також називають гіпертонією - це стан, при якому сила тиску на стінки кровоносних судин занадто висока. Це змушує серце працювати з більшим навантаженням, щоб перекачувати кров. Вимірюється тиск у міліметрах ртутного стовпчика (мм рт. ст).

За даними Американської асоціації серця та Американського коледжу кардіологів, гіпертонія класифікується при артеріальному тиску вище 130/80 мм рт. ст.

Як проводили дослідження

Учасниками експерименту стали понад 6570 чоловіків та 12000 жінок віком від 40 до 79 років на момент початку дослідження. Всі добровольці надали дані за допомогою медичних обстежень та самостійного заповнення анкет, які оцінюють спосіб життя, дієту та історію хвороби.

За 19 років спостережень було зареєстровано 842 смертельні випадки внаслідок серцево-судинних захворювань. Більшість померлих активно вживали каву, а також у них була незбалансована дієта.

"Результати можуть підтвердити твердження, що люди з високим кров'яним тиском повинні уникати надмірного вживання кави. Оскільки люди з гіпертонією більш схильні до впливу кофеїну, шкідливі його ефекти можуть переважати над захисним ефектом і збільшувати ризик смерті", - резюмували вчені.