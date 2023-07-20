Две ошибки при принудительном задержании и отправке в ТЦК: юрист сказал, что делать нельзя

Работники ТЦК при мероприятиях по мобилизации граждан стали все чаще задерживать военнообязанных на улице и принудительно доставлять в центры комплектования. Такое задержание является незаконным и большинство граждан оказывает сопротивление.

План "Сирена" и незаконные задержания ТЦК

После такого задержания и принудительной доставки в ТЦК, начальник выписывает постановление о нарушении законодательства о военной обязанности и накладывает штраф по ст. 210 КУпАП.

По словам адвоката, для этих мероприятий взяли за основу план "Сирена", который вводится исключительно для задержания преступников. Фактически это облава, но называется операцией или оперативным планом. Только в ТЦК ловят не конкретных преступников, а случайных мужчин. Вместо полицейских машин используют обычные микроавтобусы.

Конечно же, по статье 65 Конституции Украины, у каждого гражданина нашей страны есть конституционная обязанность защищать свою страну. И розыск нужен - для конкретных настоящих уклонистов, а не для поиска первого попавшегося мужчины. Обязанность государственных органов и чиновников - придерживаться закона и действовать исключительно законных способом.

Какие ошибки допускать нельзя

Роман Симутин подчеркивает, что, если вас задержали таким способом - это незаконно. Большинство мужчин в такой ситуации сначала подписывают какие-то документы, а потом звонят адвокату с вопросом, как обжаловать незаконное вручение повестки и задержание.

"А никак. Вы подписались о получении повестки, прошли ВВК, получили повестку на отправку и все это сделали принудительно? Я-то не сомневаюсь, но суд примет только доказательства: видео или хотя бы заявление в прокуратуру, которое вы подали сразу после выхода из ТЦК. Но и заявление будет иметь значение только, если вы ничего не подписывали", - подчеркивает адвокат.

Совет первый. Если по отношению к вам совершают неправомерные действия, а фактически преступление - то ничего не подписывайте! И требуйте прибытия адвоката.

Еще ТЦК стал использовать новую хитрость. Она происходит, когда на месте, после вашей доставки, начальник ТЦК выносит постановление о нарушении законодательства о военной обязанности по ст. 210 КУпАП (без единички), накладывает штраф и вы за все это расписываетесь.

"Некоторые пускают все на самотек: как-то решится, я никуда не пойду, а некоторые умудряются быстро оплатить штраф. Оба сценария наглухо закрывают двери для возможности выиграть дело", - подчеркивает Симутин.

Он объясняет, что, расписавшись в постановлении и не обжаловав его, вы фактически признаете, что были в ТЦК добровольно и принуждение не применялось.

Суд дословно скажет: а почему вы не воспользовались законным правом на обжалование данного постановления, значит - согласились? И признает такое постановление как еще одно надлежащее и допустимое доказательство, никакие доводы не помогут.

Совет второй. Обжалуйте постановление, а потом думайте, что делать дальше, так как срок на обжалование составляет 10 дней.