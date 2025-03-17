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Существуют ли мосты из купюр евро реально? Ответ найдете в этом городе

Понедельник 17 марта 2025 09:00
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Существуют ли мосты из купюр евро реально? Ответ найдете в этом городе Где находятся мосты из купюр евро (фото: Википедия)
Автор: Феликс Коркин

На купюрах евро изображены мосты, но считается, что эти объекты вымышленные. Так было на самом деле до определенного момента, но в 2011 году все "мосты из денег" были построены на самом деле.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, в каком городе туристу можно увидеть мосты, которые считались несуществующей выдумкой.

Как возникли мосты на купюрах евро

В 2002 году, когда Европейский центральный банк начал разрабатывать дизайн новых евро банкнот, было решено изобразить мосты как символ связи между странами ЕС. Проблема заключалась в том, что на банкнотах было только семь номиналов (5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро), а в Евросоюзе на тот момент было 12 стран.

Чтобы избежать зависти среди государств, было решено изобразить абстрактные мосты, объединяющие различные этапы европейской архитектуры - от античности до модерна.

Существуют ли мосты из купюр евро реально? Ответ найдете в этом городеСравнение купюр и мостов (фото: the-low-countries.com)

Евромосты Спейкениссе

А вы знаете, где можно увидеть мосты, изображенные на евро банкнотах? Это не просто абстракция, а настоящие копии, ставшие частью культурного ландшафта маленького нидерландского города Спейкениссе.

Здесь, в пригороде Роттердама, можно увидеть уникальный арт-проект - евромосты, воспроизводящие мосты, изображенные на банкнотах евро. Эти мосты не только являются частью инфраструктуры города, но и символизируют связь между европейскими странами и их архитектурными традициями.
Существуют ли мосты из купюр евро реально? Ответ найдете в этом городеСравнение купюр и мостов (фото: the-low-countries.com)

В 2011 году власти Спейкениссе решили воплотить этот проект в реальность, заказав художнику Робину Стаму создание точных копий мостов, изображенных на евро банкнотах. Таким образом, в городе появились семь мостов, каждый из которых соответствует одному из номиналов евро, и каждый из них был построен в точности с рисунка на банкноте. Эти мосты не только функциональны, но и имеют большое художественное и культурное значение для города.
Существуют ли мосты из купюр евро реально? Ответ найдете в этом городеСравнение купюр и мостов (фото: the-low-countries.com)

Мосты Спейкениссе это больше чем просто элементы инфраструктуры. Они стали частью культурного ландшафта города и привлекают внимание как туристов, так и местных жителей. Кроме того, этот арт-проект подчеркивает связь между европейскими странами и их общей историей. Под каждым мостом установлены таблички, которые указывают на лучший ракурс для просмотра моста, чтобы он максимально напоминал изображение на банкноте.
Существуют ли мосты из купюр евро реально? Ответ найдете в этом городеСравнение купюр и мостов (фото: the-low-countries.com)

Евромосты Спейкениссе получили высокую оценку даже в Европейском центральном банке, который прислал городским властям благодарственное письмо за воплощение этой идеи в жизнь.

Эти мосты стали не только интересным туристическим объектом, но и символом единства и культурного обмена между европейскими странами. Они повысили туристическую привлекательность Спейкениссе, привлекая внимание к городу как к культурному и архитектурному центру.

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При написании материала использовались следующие источники: сайт Low Countries, Википедия.

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