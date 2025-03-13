Невероятная милота: в Китае нашли гору в виде животного, которое все любят

Может ли случайный снимок изменить целый город? Один китайский дизайнер даже не подозревал, что его пост в соцсетях привлечет внимание тысяч туристов и сделает это место новой достопримечательностью.

Гора, напоминающая голову собаки

Когда дизайнер Го Циншань поделился фотографией из своего путешествия, он и представить не мог, что создаст новый туристический тренд. Он опубликовал снимок 14 февраля, в День святого Валентина, на китайской платформе Xiaohongshu (RedNote).

Фото было сделано еще в январе, когда Го вернулся в свой родной город Ичан в провинции Хубэй. Во время похода он снял горный пейзаж, который сначала не вызвал у него никаких особых эмоций. Но когда Го позже просматривал снимки, он заметил нечто невероятное: один из склонов горы выглядел, как огромная голова собаки, лежащая на земле.

Морда "пса" будто упирается в край воды, создавая иллюзию, что он пьёт из реки. "Это было так волшебно и мило! Я был в восторге, когда это увидел," - рассказал Го.

Вирусный тренд и туристический ажиотаж

Фотография Го быстро приобрела популярность в соцсетях. Его пост на Xiaohongshu получил 120 тысяч лайков всего за 10 дней, а хэштег #xiaogoushan (что означает "Щенячья гора") на платформе Weibo набрал миллионы просмотров.

Это вызвало настоящий туристический бум - люди начали приезжать в Ичан, чтобы собственными глазами увидеть гору. Владельцы собак даже устроили необычный флешмоб, публикуя фото своих любимцев и сравнивая их с горным "щенком".

Некоторые даже привозили своих собак к горе, чтобы сделать уникальные снимки. Один из пользователей RedNote написал: "Вот я и на Щенячьей горе! Погладь собаку - и все проблемы исчезнут." Другой добавил: "Мир вокруг нас полон красоты, надо только уметь ее увидеть!"

С такого ракурса гора действительно очень похожа на голову щенка (фото: скриншот youtube.com/@AssociatedPress)

Новый символ Ичана

Щенячья гора расположена в уезде Цзыгуй, откуда ее можно увидеть со смотровой площадки. Рядом протекает река Янцзы - самая длинная река Китая и третья по длине в мире.

После того как снимок Го стал популярным, местные жители начали делиться собственными фотографиями этого места, сделанными в разные годы. Многие признавались, что раньше не замечали сходство горы с собакой. Некоторые даже обсуждали, как менялась "морда" горного пса с годами.

Житель Ичана Ши Тунг вспомнил, что еще в 2021 году обратил внимание на необычный вид горы. "Когда я увидел фото в интернете, решил узнать, где это. И тогда понял, что уже был там! Я еще тогда подумал, что эта гора похожа на собаку," - поделился он.

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