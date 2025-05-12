Кто выиграет "Евровидение-2025"? Прогнозы букмекеров перед полуфиналом и шансы Украины

Уже во вторник, 13 мая, стартует песенный конкурс "Евровидение-2025", и поклонники со всего мира готовятся к яркому музыкальному шоу. Тем временем букмекеры уже сделали свои прогнозы.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать, как выглядит рейтинг фаворитов накануне первого полуфинала.
Так, по прогнозам букмекеров, самые высокие шансы на триумф имеет Швеция: группа KAJ с песней "Bara bada bastu" получила 95% вероятности занять первое место.
Вплотную к Швеции идут сразу три страны с равными показателями в 94% - это:
Другие страны, которые также могут побороться за высокие позиции:
Эти прогнозы - еще не приговор, но уже дают представление о главных претендентах на победу. После первого полуфинала ставки могут существенно измениться, так что интрига только начинается.
Напомним, в воскресенье, 11 мая, в швейцарском Базеле торжественно открыли "Евровидение-2025". Вместо привычной красной дорожки в этом году организаторы устроили грандиозное шествие, длиной почти полтора километра. Именно так встретили делегации участников перед традиционным официальным приемом.
Началась церемония на главной площади города, где представителей 37 стран встретили местные власти и многочисленные поклонники. После приветственных речей делегации сели в ретроавтомобили и винтажные трамваи.
В сопровождении оркестров, народных музыкантов и фольклорных ансамблей колонна отправилась по улицам старинного города, пересекла реку Рейн и прибыла в выставочный центр. Там участников уже ждали журналисты и официальная часть приема.
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