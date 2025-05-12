Хто виграє "Євробачення-2025"? Прогнози букмекерів перед півфіналом і шанси України

Вже у вівторок, 13 травня, стартує пісенний конкурс "Євробачення-2025", і шанувальники з усього світу готуються до яскравого музичного шоу. Тим часом букмекери вже зробили свої прогнози.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатись, як виглядає рейтинг фаворитів напередодні першого півфіналу.
Так, за прогнозами букмекерів, найвищі шанси на тріумф має Швеція: гурт KAJ із піснею "Bara bada bastu" отримав 95% ймовірності посісти перше місце.
Упритул до Швеції йдуть одразу три країни з рівними показниками у 94% - це:
Інші країни, які також можуть поборотися за високі позиції:
Ці прогнози - ще не вирок, але вже дають уявлення про головних претендентів на перемогу. Після першого півфіналу ставки можуть суттєво змінитися, тож інтрига тільки починається.
Нагадаємо, у неділю, 11 травня, у швейцарському Базелі урочисто відкрили "Євробачення-2025". Замість звичної червоної доріжки цьогоріч організатори влаштували грандіозну ходу, довжиною майже півтора кілометра. Саме так зустріли делегації учасників перед традиційним офіційним прийомом.
Почалася церемонія на головній площі міста, де представників 37 країн зустріли місцева влада та численні шанувальники. Після вітальних промов делегації сіли в ретроавтомобілі та вінтажні трамваї.
У супроводі оркестрів, народних музик і фольклорних ансамблів колона вирушила вулицями старовинного міста, перетнула річку Рейн і прибула до виставкового центру. Там на учасників уже чекали журналісти та офіційна частина прийому.
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