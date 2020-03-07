Ці кімнатні рослини категорично заборонено тримати в дитячій кімнаті

Які рослини не можна тримати поруч з дітьми (ілюстративне фото: rastenievod.com)

Які вазони не можна ставити в дитячій кімнаті - в матеріалі Styler

Деякі кімнатні рослини категорично заборонено тримати в дитячій кімнаті і в місцях, де діти можуть вільно контактувати з ними. Пов'язано це з імовірністю нападів алергії, травмування, а також з токсичними властивостями цих, здавалося б, безневинних вазонів. Які кімнатні квіти можуть нашкодити вашому малюкові - в матеріалі Styler.

Рослини з колючками

У першу чергу варто прибрати із зони досяжності дитини кактуси і сукуленти, які мають колючки. Особливо це стосується такого виду, як опунція. Їх довгі і гострі колючки можуть легко встромитися в шкіру дитини, яка потягнеться до яскравої квітки на кактусі.

Опунція (фото: rastenievod.com)

"Пилозбірники"

Рослини з пухнастими листками можуть заподіяти неприємності у вигляді алергії через пил, який у великій кількості накопичується на листках. При цьому більшість таких вазонів мити не можна, оскільки вони можуть згнити. До таких рослин, наприклад, належить популярна узамбарська фіалка, а також примули і глоксинії. У дитячій кімнаті їм не місце.

Глоксинія (фото: rastenievod.com)

Рослини з отруйним соком

Дуже небезпечні рослини, які виділяють отруйну рідину на зламі. Малюки схильні все пробувати, тому токсичні вазони краще прибрати не тільки з дитячої, але і зовсім подарувати їх знайомих, діти яких вже виросли.

При цьому отруйних кімнатних рослин чимало. До них відносяться кодіеуми (кротони), молочаї, плющі і багато інших

Наприклад, сік молочаїв може викликати опіки шкіри, а сік плюща - подразнення. А отруйна речовина диффенбахії, аглаонеми, монстери, філодендрона, кали викликає набряк і болючість в області слизової рота і горла, а при контакті з очима - кон'юнктивіт та зміни рогівки.

Молочай біложілковий (фото: rastenievod.com)

Сік амарилісових може стати причиною нудоти, блювоти і проносу. Найвідоміші представники: тюльпан, нарцис, гіацинт, гіппеаструм і клівія.

Раніше ми писали, які кімнатні рослини привертають в будинок багатство.