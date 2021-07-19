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У Києві моторошна злива затопила метро: станції закриті

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Київ, Понеділок 19 липня 2021 12:53
У Києві моторошна злива затопила метро: станції закриті У Києві гроза затопила місто (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Злива в Києві 19 липня затопила місто буквально за півгодини. Постраждали станції метро "Берестейська"і " Академмістечко". Води хлинула в переходи і затопила їх за кілька секунд.

На сторінці Київ Оперативний у Facebook показали масштаб негоди.

Ситуація біля метро "Берестейська" виявилася критичною. Це можна побачити на опублікованому ролику. На сторінці метрополітену повідомили, що вона закрита з технічних причин. Потяги курсують без зупинки.

Метро "Берестейська" затоплена

Також закрили на вхід и вихід станцію метро "Академмістечко".

На вулиці Автозаводській дощ лив, як з відра. Машини просто тонули у воді.

Багато районів міста виявилися затопленими. У місті гримів небувалий грім.

Зазначимо, що передмістя Києва виявилося не менш затопленим. Наприклад, в Боярці автомобілі пішли під воду.

Як ми писали раніше, у Харкові пронісся сильний лівень і за 15 хвилин наробив біди.

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