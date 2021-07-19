У Києві моторошна злива затопила метро: станції закриті
Злива в Києві 19 липня затопила місто буквально за півгодини. Постраждали станції метро "Берестейська"і " Академмістечко". Води хлинула в переходи і затопила їх за кілька секунд.
На сторінці Київ Оперативний у Facebook показали масштаб негоди.
Ситуація біля метро "Берестейська" виявилася критичною. Це можна побачити на опублікованому ролику. На сторінці метрополітену повідомили, що вона закрита з технічних причин. Потяги курсують без зупинки.
Метро "Берестейська" затоплена
Також закрили на вхід и вихід станцію метро "Академмістечко".
На вулиці Автозаводській дощ лив, як з відра. Машини просто тонули у воді.
Багато районів міста виявилися затопленими. У місті гримів небувалий грім.
Зазначимо, що передмістя Києва виявилося не менш затопленим. Наприклад, в Боярці автомобілі пішли під воду.
Як ми писали раніше, у Харкові пронісся сильний лівень і за 15 хвилин наробив біди.