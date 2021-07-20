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Комунальники відзначилися дикою витівкою під час зливи в Києві

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Київ, Вівторок 20 липня 2021 07:31
Комунальники відзначилися дикою витівкою під час зливи в Києві Фото: комунальники відзначилися після зливи в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Styler

Злива в Києві 19 липня затопила столицю за пів години. Вода ринула в переходи станцій метро "Берестейська" та "Академмістечко". Також було затоплено багато вулиць. При цьому на Позняках помітили, як комунальники чистять ливнівки мітлою.

Відео інциденту зняв житель Києва, який поділився ним з нами.

На відео видно, як по затопленій дорозі їздять авто, і щоб хоч якось поліпшити ситуацію комунальники намагаються прочистити ливнівку, яка забита і вода в неї не стікає. При цьому чистять вони її звичайною мітлою, а саме держаком.

У Києві забиті ливневки після зливи чистять мітлою (відео: YouTube)

Зазначимо, що після сильної зливи затопленими виявилися багато районів, адже ливнівки не справлялися з такою величезною кількістю води. За пів години випала тижнева норма опадів.

У тунелі на вулиці О. Теліги не впоралися зі стихією навіть 5 потужних насосів. Ліквідацією наслідків негоди займалися не одну годину. У місті також попадали дерева, одне з яких розбило вікно в багатоповерховому будинку.

Крім того, дерева падали на автомобілі. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, юрист Тарас Гук розповів, як отримати компенсацію, якщо на авто впало дерево, і які дії в цьому випадку повинні робити водії.

Раніше українці в Німеччині розповіли про сильні повені.

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