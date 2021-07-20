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Коммунальщики отличились дикой выходкой во время ливня в Киеве

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Киев, Вторник 20 июля 2021 07:31
Коммунальщики отличились дикой выходкой во время ливня в Киеве Фото: коммунальщики отличились после ливня в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Styler

Ливень в Киеве 19 июля затопил столицу за полчаса. Вода хлынула в переходы станций метро "Берестейская" и "Академгородок". Также было затоплено много улиц. При этом на Позняках заметили, как коммунальщики чистят ливневки метлой.

Видео инцидента снял житель Киева, который поделился им с нами.

На видео видно, как по затопленной дороге ездят авто, и чтобы хоть как-то улучшить ситуацию коммунальщики пытаются прочистить ливневку, которая забита и вода в нее не стекает. При этом чистят они ее обычной метлой, а именно рукояткой.

В Киеве забитые ливневки после ливня чистят метлой (видео: YouTube)

Отметим, что после сильного ливня затопленными оказались многие районы, ведь ливневки не справлялись с таким огромным количеством воды. За пол часа выпала недельная норма осадков.

В туннеле на улице О. Телиги не справились со стихией даже 5 мощных насосов. Ликвидацией последствий непогоды занимались не один час. В городе также попадали деревья, одно из которых разбило окно в многоэтажном доме.

Кроме того, деревья падали на автомобили. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, юрист Тарас Гук рассказал, как получить компенсацию, если на авто упало дерево, и какие действия в этом случае должны предпринимать водители.

Ранее украинцы в Германии рассказали о сильном наводнении.

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