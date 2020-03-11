Українцям істотно знизять комуналку: хто отримає знижку

Українців чекає знижка на комуналку (колаж: РБК-Україна)

Комунальні послуги будуть істотно знижені в березневих платіжках

Опалення і гаряча вода в Києві подешевшають в платіжках за березень 2020 року. Вже скоро жителі столиці отримають квитанції з майже на третину зниженими тарифами, розповіли на прес-брифінгу в Києві.

Так, вартість теплопостачання повинна буде знизитися на 26%, а гаряча вода подешевшає на 24%. Такі зміни пояснили зниженням ціни на газ. Якщо ще в січні тисяча кубічних метрів газу коштувала 6235 гривень, то в лютому його вартість знизилася до 3948 грн.

У "Київтеплоенерго" також відзначили, що це пов'язано зі зменшенням попиту на центральне теплопостачання.

Що стосується кінця опалювального сезону, то поки не вирішено, коли опалення в квартирах відключать. Вся річ у тому, що нічна температура в столиці як і раніше доходить до нуля градусів. Згідно із законом, опалювальний сезон в Україні триває до 15 квітня. Але відключення може відбуватися і раніше, якщо середньодобова температура буде +8 градусів протягом трьох діб.

Зазначимо, що знижки на опалення і гарячу воду будуть прописуватися в квитанції окремою графою. Така знижка буде застосовна тільки до платіжок за лютий, наступні місяці будуть обговорюватися окремо.

Раніше ми писали, що скоро українці можуть отримати набагато більше платіжок на оплату комунальних послуг. З чим пов'язані такі зміни, і як будемо платити - можна прочитати в матеріалі.