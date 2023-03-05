Комик Щегель после скандала о бегстве из страны выдал резкую тираду об Украине

Во время онлайн-беседы у Щегеля поинтересовались, что он думает о реакции на свое прошлое интервью Роману Скрыпину, в котором сделал ряд заявлений, резко воспринятых в обществе.

Комик на камеру выдал такую речь, в которой не стеснялся в выражениях и обильно разбавлял нецензурной бранью:

"Так, что я думаю...

Во-первых - это самый жесткий е**утый цирк.

Во-вторых - как вообще я могу читать новости, надеясь на получение какой-либо информации после произошедшего.

В-третьих - Украина - **аный цирк с попаянными д**илами, у которых нет шансов на гражданскую жизнь вообще на**й никакого.

Четвертое - люди е**ные крысы, которые на**й не могут включить свои е**ла, подумать головой, возразить, поддержать и что-то там делает, абсолютно зависимые от чего-либо п**ары, которые трясутся на**й за пирожок с г**ном, лишь бы у них не забрали гражданство, ни на что не способное.

Я склоняюсь к тому, что это фестиваль долбо**ства, который основывается на зависти, где человек пи**анул, и ты знаешь, что у тебя не так и это олигарх кайф*жорства.

Я искренне благодарен украинскому народу, который организовал возможность получения политического убежища в ряде стран. Мне по**ю шесть тысяч раз, и я готов туда никогда не возвращаться, потому что на**я.

Нет более сильного мотиватора, чем украинский народ, не возвращаться в Украину. Украинские комики - недоразвитые п**арасы. Мы Северная Корея - вот что я думаю" - сказал Щегель.

Ниже на видео можно услышать данный спич (предупреждаем - звучит много нецензурных выражений!)

Видео: Андрей Щегель резко высказался об Украине и украинцах после скандала с выездом из страны

Что известно об Андрее Щегеле

Комик и стендапер Андрей Щегель ранее был резидентом "Подпольного стендапа", участник проекта "Srakadupa". Учился во Львовском государственном лицее с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут и Юридическом лицее Национальной академии внутренних дел. Продолжил обучение на юридическом факультете Киевского национального университета. Имеет офицерское звание.

Свой дебют как стендапера Андрей совершил в 2014 году, выступая на "открытом микрофоне". Далее комик стал выступать в составе разных групп и как участник юмористического проекта.

Некоторое время жил в Беларуси и участвовал в митингах против фальсифицированных выборов Александра Лукашенко. В феврале 2020 года вернулся в Украину и организовывал стендап-концерты в разных городах страны.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Андрей поехал за разрешением Минкульта в Ирландию, а затем в Турцию.

Андрей Щегель (фото: facebook.com/a.shchegel)