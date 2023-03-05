Комік Щегель після скандалу щодо втечі з країни видав різку тираду про Україну

Під час онлайн-розмови у Щегеля поцікавилися, що він думає про реакцію на своє минуле інтерв'ю Роману Скрипіну, в якому зробив низку заяв, які різко сприйняли в суспільстві.

Комік на камеру видав таку промову, в якій не соромився у виразах і рясно розбавляв нецензурною лайкою:

"Так, що я думаю...

По-перше - це самий жосткий йо**утий цирк.

По-друге - як взагалі я можу читати новини, сподіваючись на отримання будь-якої інформації після того, що відбулося.

По-третє - Україна - й**аний цирк з попаяними д**ілами, у яких нема шансів на цивільне життя вообще на**й ніякого.

Четверте - люди й**ані криси, які на**й не можуть включити свої ї**ла, подумати головою, заперечити, підтримати і щось там робить, абсолютно залежні від будь-чого п**ари, які трясуться на**й за пиріжкок з г**ном, лиш б в них не забрали громадянство, яке ні на що не здатне.

Я схиляюся до того, що це фестиваль довбо**бства, який ґрунтується на заздрості, де людина п**данула, і ти знаєш, що у тебе не так і це олігарх кайф*жорства.

Я щиро вдячний українському народу, який організував можливість отримання політичного притулку в ряді країн. Мені по**ю шість тисяч раз, і я готовий туди ніколи не повертатися, бо на**я.

Немає сильнішого мотиватора, ніж український народ, не повертатися в Україну.

Українські коміки - недорозвинуті п**араси. Ми Північна Корея - от що я думаю", - сказав Щегель.

Нижче на відео можна почути цей спіч (попереджаємо - звучить багато нецензурних висловів!)

Відео: Андрій Щегель різко висловився про Україну та українців після скандалу з виїздом з країни

Що відомо про Андрія Щегеля

Комік та стендапер Андрій Щегель раніше був резидентом "Підпільного стендапу", учасник проекту "Srakadupa". Навчався у Львівському державному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут та Юридичному ліцеї Національної академії внутрішніх справ. Продовжив навчання на юридичному факультеті Київського національного університету. Має офіцерське звання.

Свій дебют як стендапера Андрій зробив у 2014 році, виступаючи на "відкритому мікрофоні". Далі комік почав виступати у складі різних гуртів та як учасник гумористичного проекту.

Якийсь час жив у Білорусі та брав участь у мітингах проти фальсифікованих виборів Олександра Лукашенка. У лютому 2020 року повернувся до України та організовував стендап-концерти у різних містах країни.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Андрій поїхав за дозволом Мінкульту до Ірландії, а згодом до Туреччини.

Андрій Щегель (фото: facebook.com/a.shchegel)