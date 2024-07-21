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Известная юмористка прокомментировала скандалы с номерами "Квартала 95"

Воскресенье 21 июля 2024 11:30
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Известная юмористка прокомментировала скандалы с номерами "Квартала 95" Татьяна Песик (фото: instagram.com/tanet_vip)
Автор: Иванна Пашкевич

Известная комедийная актриса Татьяна Песик высказалась о скандалах "Квартала 95", которые в последнее время вызывают резонанс в обществе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки для YouTube-канала "Кириленко".

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По мнению Песик, у "кварталовцев" есть конкуренты, желающие "потопить" этот проект.

"Просто есть люди, которым не нравится все, что делает "Квартал". Они ведь не знают, что они занимаются благотворительностью", - отметила Татьяна.

На вопрос журналистки, почему компания почти не отчитывается о помощи украинской армии, актриса ответила, что проект, по ее мнению, просто проиграл информационную войну.

“Когда началась война, они многим помогали, но некому было освещать. Кто это должен был делать? Потому что люди разъехались, офис разъехался, не было работников. Кто это должен был делать? Ну и, соответственно, они уже не освещали много работы своей и не делают это дальше", - сказала знаменитость.

Отметим, что юмористы студии "Квартал 95" дают благотворительные концерты, где собирают деньги в помощь Вооруженным силам Украины.

В частности, артисты выступают перед военными на передовой и перед людьми, проживающими на деоккупированных территориях.

Ранее актриса "Женского квартала" рассказала о доходах и назвала сумму гонорара за свое выступление.

Также она рассказала, как экс-президент Ющенко ее "поднял с колен".

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