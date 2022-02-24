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На Черкащині готують впровадження комендантської години

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Черкаси, Четвер 24 лютого 2022 17:23
На Черкащині готують впровадження комендантської години Фото: На Черкащині впроваджують комендантську годину (Wikipedia)
Автор: RBC.UA

Відсьогодні на Черкащині впровадять комендантську годину. Перебування на вулиці буде заборонено з 22.00 до 6.00 ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний канал Голови Черкаської ОДА Олександра Скічка

Комендантський час означає заборону на пересування вулицями міста у певний час доби. Мета запровадження комендантської години може бути різною: підтримання громадського порядку, зменшення кількості жертв, ліквідація наслідків техногенної катастрофи чи епідемії.

"У цей час буде заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Їх матимуть винятково працівники підприємств, установ і організацій, що забезпечують життєдіяльність області. Прошу з розумінням до цього поставитися. Це вимушені заходи для вашої безпеки!" — повідомив Олександр Скічко у своєму каналі в Telegram.

У разі порушення, комендантський патруль має право затримати особу та перевірити документи, щоб з'ясувати, чи може вона перебувати на вулиці у цей.

У разі потреби комендантський патруль може проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла затриманих громадян.

У разі навмисного опору з боку затриманого патруль може застосувати фізичну силу або спецзасоби.
Патрульні також можуть затримувати та доставляти до відділень поліції осіб, які вчинили або вчиняють інші правопорушення.

Окрім перепусток, патрульні можуть перевіряти й інші документи, щоб підтвердити особу та законність перебування в Україні.

Комендантські патрулі можуть використовувати у службових цілях засоби зв'язку та транспортні засоби, що належать громадянам (за їх згодою), підприємствам, установам та організаціям (крім дипломатичних).

У разі реальної загрози життю та безпеці осіб комендант має право тимчасово обмежувати перебування, свободу пересування, в'їзд/виїзд (вхід/вихід) на територію або з території, де запроваджено комендантську годину.

Раніше ми писали про введення комендантської години в Києві.

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Комендантська година
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