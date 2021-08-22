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Комаровський розповів, кому дуже шкідливо навіть помірне вживання алкоголю

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Неділя 22 серпня 2021 18:32
Комаровський розповів, кому дуже шкідливо навіть помірне вживання алкоголю Фото: Євген Комаровський (instagram.com/doctor_komarovskiy)
Автор: Світлана Мащенко

Доктор Комаровський розповів, що вживання алкоголю є високим фактором ризику смертності у віковій групі від 15 до 29 років, особливо серед жінок. Таке явище фіксує Всесвітня організація охорони здоров'я в Європі, вказуючи, що молоді дівчата стали пити більше спиртного, і це вже стало певною нормою.

Про це лікар повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Педіатр навів приклад середньостатистичної 22-річної дівчини, мешканки Європейського регіону, де рівень вживання алкоголю найвищий у світі.

Дівчина вважає, що п'є небагато, але насправді спиртне шкодить їй набагато більше, ніж чоловікам її віку.

Як же позначається вживання алкоголю на молодому жіночому організмі?

  • Зневоднення шкіри і ранні зморшки
  • Посилення целюліту
  • Набряклість і почервоніння шкіри через розширення судин
  • Ранкові головні болі і зниження здатності до навчання і роботи
  • Підвищення ризику раку
  • Підвищення ризику випадкових травм
  • Помутніння свідомості, що призводить до необдуманих рішень і ранкового каяття.
  • Стійкий набір ваги

Комаровський навів таблицю, за якою видно, що щоденними кількома келишками пива можна набрати до 12 зайвих кілограмів за рік.

Комаровський розповів, кому дуже шкідливо навіть помірне вживання алкоголю

Раніше доктор Комаровський попередив про небезпечний вірус, який активізується влітку.

Також педіатр перерахував ознаки несправжніх ліків, порадивши бути обережніше, коли мова йде про дітей.

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Доктор Комаровский Євген Комаровський
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