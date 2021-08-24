Комаровський розповів, при якому болі в животі потрібно терміново бігти до лікаря

Доктор Комаровський розповів при якому болю в животі потрібно терміново звертатися до лікаря. Він назвав ключову ознаку, а саме локацію такого болю.

Про це педіатр написав на своїй сторінці в Instagram .

Допомога лікаря потрібно при болю в животі, якщо:

біль локалізований в правій клубовій області (внизу живота справа),

є сліди крові в калі, або блювотних масах,

є проблеми з сечовипусканням (воно утруднене, болісне).

Також допомога медиків потрібна, якщо біль поєднується з вираженою блідістю шкіри і пітливістю; проносом і підвищеною температурою тіла; висипом; сонливістю.

Комаровський уточнив також, що у дітей болі в животі у більшості випадків безпечні, адже вони пов'язані з підвищеним газоутворенням, спазмами в кишечнику або ж несвоєчасною дефекацією.

Такі болі безпечні і, як правило, локалізуються в центрі живота. Дитина показує, що у неї болить в області пупка.

А ось будь-який біль не в центрі живота - привід для огляду лікаря і підвищеної настороженості батьків.