Комаровський розповів, при якому болі в животі потрібно терміново бігти до лікаря
Доктор Комаровський розповів при якому болю в животі потрібно терміново звертатися до лікаря. Він назвав ключову ознаку, а саме локацію такого болю.
Про це педіатр написав на своїй сторінці в Instagram.
Допомога лікаря потрібно при болю в животі, якщо:
- біль локалізований в правій клубовій області (внизу живота справа),
- є сліди крові в калі, або блювотних масах,
- є проблеми з сечовипусканням (воно утруднене, болісне).
Також допомога медиків потрібна, якщо біль поєднується з вираженою блідістю шкіри і пітливістю; проносом і підвищеною температурою тіла; висипом; сонливістю.
Комаровський уточнив також, що у дітей болі в животі у більшості випадків безпечні, адже вони пов'язані з підвищеним газоутворенням, спазмами в кишечнику або ж несвоєчасною дефекацією.
Такі болі безпечні і, як правило, локалізуються в центрі живота. Дитина показує, що у неї болить в області пупка.
А ось будь-який біль не в центрі живота - привід для огляду лікаря і підвищеної настороженості батьків.
Раніше доктор Комаровський також розповів, для якої категорії людей особливо небезпечно навіть помірне вживання алкоголю.
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