Комаровський назвав ознаки несправжніх ліків: не ризикуйте здоров'ям!

Доктор Комаровський розповів, за якими ознаками легко відрізнити несправжні, шарлатанські ліки від справжніх і не стати жертвою обману, заплативши за пустунку, яка не тільки зробить ваш гаманець легше, але і може коштувати здоров'я.

Про це знаменитий педіатр написав на своїй сторінці в Instagram .

За словами педіатра, такі препарати легко розпізнати по рекламі, яка красиво намагається "впарити" нам цей диво-засіб.

Ознаки реклами шарлатанських ліків:

У ній посилаються не на авторитетні наукові дослідження, а на те, як це допомогло якимсь Васі, Петі, Маші.

Згадується, що ліки дуже довго приховували, так як боялися залишити лікарів без роботи.

Розроблений такий диво-засіб за унікальною технологією, в ньому використовували особливу рослину, "таємницю індіанців", військовий секрет, особливого звіра, про яого ніхто не знає.

У препараті все - натуральне.

Ліки дають швидкий результат і ніяких побічних ефектів.

Лікує відразу від безлічі хвороб.

Комаровський радить не звертати увагу на подібну рекламу і відразу перемикатися. Педіатр попереджає українців не ставити над собою експерименти і не ризикувати своїм здоров'ям і, тим більше, здоров'ям своєї дитини.

Скрін: Комаровський назвав ознаки шарлатанських ліків (instagram.com/doctor_komarovskiy)