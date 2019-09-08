Колола голкою і била ногами: у Дніпрі матір-садист знущалася над дитиною (фото 18+)

Матір знущалася над дитиною у Дніпрі (колаж: РБК-Україна)

Горе-мати, яка ледь не вбила прийомного сина, досі гуляє на волі

У Дніпрі прийомна мати по-звірячому знущалася над дитиною, яку взяла в сім'ю, коли хлопчику було два роки. Трагічну історію Владика розповіла його нова мама Олена Малихіна в Facebook, що випадково зустріла дитину з її матір'ю-нелюдом.

Вона побачила їх, коли в кінці 2017-го жінка прийшла оформляти на Владика інвалідність, щоб отримувати допомогу. Олена протягом дев'яти місяців оббивала пороги всіх можливих інстанцій, намагаючись врятувати дитину. Але їй відмовляли, посилаючись на те, що "дитина схильнадо фантазій", а прийомна мати старанно виконує свої обов'язки.

А в серпні 2018-го хлопчик потрапив до реанімації з травмою голови, порізами та синцями по всьому тілу.

"Останній раз мене про фантазії хлопчика сповістили довідкою з поліції 15 серпня 2018 року. Але вже 28 серпня викликали і повідомили, що 08.08.2018 істота побила його, закрила в кімнаті і пішла гуляти на кілька днів", - пише Олена.

Матір знущалася над дитиною в Дніпрі (фото: facebook.com/savchenkolvs)

Поліція відкрила кримінальне провадження, яке потрапило в суд у лютому 2019-го. Воно досі на розгляді, оскільки прийомна мати не приходить на засідання. Крім того, жінка подала позов про скасування рішення про усиновлення, щоб не виплачувати аліменти.

Владик залишився сиротою в п'ять місяців - його батьків позбавили прав і відправили в дитячий будинок. Малюк відставав від однолітків у розвитку і мав порок серця. А в два роки його всиновила Наталія Касперська, тоді для Владика почалося справжнє пекло.

Крім того, Олена пише, що нова мати Владика ніде не працювала, не мала сім'ї, крім того раніше притягувалася за "неналежне виконання батьківських обов'язків". Наталія дивується, як таке могло статися. Причому дитину їй віддали дуже швидко - через три місяці.

"Хто стоїть в черзі на усиновлення мене зрозуміють. І тільки з цього моменту його життя перетворилося на пекло", - розповіла нова мама хлопчика.

Матір знущалася над дитиною в Дніпрі (фото: facebook.com/savchenkolvs)

Олена Малихіна поділилася спогадами хлопчика. Владик розповів, що коли "він був добрим", Наташа годувала його супом без картоплі, моркви та цибулі (як потім виявилося - це була Мівіна).

А "коли був поганим", била. Ногами, руками і ложкою. Змушувала присідати всю ніч з табуреткою в руках, поки вона спала. Закривала в кімнаті на кілька днів і йшла. Не дозволяла гуляти з іншими дітьми, тому що "у мене епілепсія і вона здасть мене в інтернат, де я здохну".

Крім того, мати-садистка колола дитину голкою так, що текла кров (порізи на тілі це підтверджують), і забороняла плакати.

"Говорила, тоді візьме ножа і буде колоти ним. Казала, що я дебіл, нікому не потрібний", - розповідає Владик.

А коли в гості приходила онука Наталії, Владика закривали у ванній, "тому що у нього епілепсія". Крім Наталі в будинку жила її мати, сестра і племінник. Але всі родичі відмовилися давати свідчення.

Матір знущалася над дитиною в Дніпрі (фото: facebook.com/savchenkolvs)

Нова мама каже, що коли Владик потрапив в реанімацію, він важив майже в половину менше, ніж дитина в його віці.

"Якщо можна, я не буду розповідати весь діагноз, який йому поставили. Думаю вистачить того, що ви можете побачити на фото. Його маса тіла становила 60% від необхідної для його віку і зросту", - додала жінка.

Олена звернулася в Facebook з метою знайти свідків, які могли б бачити, чути, як мати-садистка знущалася над дитиною. Оскільки Наталія Касперська, як і раніше, на волі.

"Прошу всіх, хто може володіти інформацією про її звірства, повідомити мені чи в Шевченківський відділ поліції міста Дніпра", - додала жінка.

Матір знущалася над дитиною в Дніпрі (фото: facebook.com/savchenkolvs)

Також вона зазначила, що мати з дитиною проживали в Дніпрі за адресою вулиця Українська, 21.

Пізніше публікацію Олени знесла адміністрація Facebook, мотивувавши це тим, що "публікація порушує норми співтовариства, що стосуються переслідування, цькування".

Крім того, в мережі активізувалися шахраї, які просять "допомогти Владику на лікування". Олена Малихіна опублікувала в Facebook новий пост, в якому ще раз акцентувала на тому, що матеріальної допомоги вона не потребує. Владик почуває себе добре, ходить в школу і всім забезпечений.

Так виглядає Владик зараз (фото: facebook.com/savchenkolvs)

Нова мама просить допомогти, щоб Наталю Касперскую позбавили батьківських прав і в Олени не забрали Владика.

"Не просіть номер картки, адресу Нової пошти, не збирайте гроші і т. д. Ми цілком можемо забезпечити свою сім'ю. Просимо тільки репоста, для того, щоб її позбавили батьківських прав і у нас не забрали Владика", - пише Олена.

Матір знущалася над дитиною в Дніпрі (фото: facebook.com/savchenkolvs)

Як повідомлялося, днями у Львові стався кричущий випадок - на одній з дитячих майданчиків мати спробувала напоїти алкоголем свою шестирічну дочку.

Також ми писали про те, що у Дніпрі 8-річного хлопчика вдома тримали на ланцюгу зі зав'язаними очима.