Їла пісок: жінка, що заморила голодом дітей у Києві, відрізнялася дивацтвами

Мати заморила голодом дітей у Києві (колаж: РБК-Україна)

Жінка, яка вбила свою дитину, анітрохи не розкаюється в скоєному

Горе-матір, що заморила дітей голодом в Києві у грудні 2016 року, отримала дуже м'який вирок - вісім років позбавлення волі, і трохи більше, ніж через 2,5 роки вийде на свободу за "законом Савченко". Знайомий родини розповів про дивацтва в поведінці Владислави Трохимчук (Подчапко).

Так, хрещений батько однорічного Дані, який помер на дев'ятий день в замкненій квартирі, розповів про те, як познайомився з родиною, похорони малюка і про те, як пережите вплинуло на дворічну Аню, яку вдалося врятувати після 11-ти днів проведених в кімнаті смерті, яку зробила для неї рідна мама. Про це пишуть Факти.

Киянин Денис Бондарчук, говорив, що сподівався на довічний термін і був розчарований вироком. Крім того, він хотів би один раз зустрітися з Владиславою після того, як вона вийде, і подивитися їй в очі.

Мати заморила дітей голодом в Києві (Владислава Трохимчук, фото: twitter.com/SputnikNewsKGZ)

Денис розповідає, що познайомився з колишнім чоловіком Владислави Олексієм через свого брата, а потім вони деякий час працювали разом. Сім'я, на перший погляд, справляла звичайне враження. І коли Дениса попросили хрестити новонародженого Даню, він погодився.

Але пізніше він дізнався багато дивацтв у поведінці Владислави, а її чоловік Олексій виявився наркоманом.

Денис розповідає, що Владу постійно тягнуло на гульки. Вона начебто і любила, і дбала про дітей, але як тільки чоловік приходив після двухдобової зміни, відразу залишала на нього малюків і вирушала геть. Але таку поведінку ще можна пояснити віком - Владислава тоді було всього 20 років.

Крім того, за словами Дениса Бондарчука, Влада постійно їла пісок.

"Звичайний пісок! Вона не могла жити, якщо не поїсть піску хоча б кілька разів на тиждень. Захворювання у неї було таке чи що, я не знаю", - розповідає чоловік.

Для довідки: непереборне бажання вживати в їжу землю називається геофагією. При деяких психічних хворобах відбувається спотворення смаку, і людина може поїдати землю, глину та інші неїстівні субстанції. Найчастіше спостерігається при розумовій відсталості і шизофренії.

Мати заморила дітей голодом в Києві (Владислава Трохимчук з донькою, фото: facebook.com)

Денис також розповів про один дивний випадок, який стався, коли Даню хрестили. У церкві зірвалася ікона, впала на підлогу і розбилася. Тоді Влада влаштувала скандал і вимагала перехрестити сина в іншому місці.

Тим не менш, новина про те, що Владислава зробила таке зі своїми дітьми сильно шокувала хресного Дані. Вже потім він став згадувати, як Трохимчук просила у нього гроші, як довго залишала дітей самих у квартирі, будучи вагітною третьою дитиною від іншого чоловіка.

Крім того, Денис впевнений, що її новий чоловік і батько третьої дочки, Антон Подчапко, причетний до того, що сталося. Справа в тому, що Владислава вдавалася до махінацій - збирала в інтернеті гроші на нібито хворих дітей. А картка, куди переводилися кошти, належала братові Антона Подчапко. Але вигляд здорових дітей викликав сумнів у благодійників, тому Владислава разом з Антоном вирішила потримати їх на "голодній дієті".

Діти Владислави Трохимчук (фото: facebook.com)

Крім того, сусіди розповідали журналістам, що 5 грудня 2016 року з квартири долинали чоловічі голоси, а ввечері туди з їжею для дітей нагрянула Трохимчук і тоді нібито й виявила "випадково" мертвого сина і ледь живу дочку.

Тим не менш, Антон Подчапко проходив у справі як свідок. Обвинувачень йому не висували.

Денис Бондарчук також розповів, що Олексій, батько Дані, не був рідним для Ані (Влада вийшла за нього заміж, будучи вагітною від іншого). Але він щиро горює про втрату дітей, а Анюту, яка хоч і не була йому рідна, дуже любив. Олексій хотів забрати дівчинку до себе після того, що сталося. Але його наркозалежність нікуди не поділася і йому не дозволили.

Крім того, дівчинка потребувала серйозної психологічної терапії, бо довгий час після трагедії не розмовляла, хоча до цього говорила - їй було майже три рочки.

Кімната, в якій вмирали діти (скрін відео: YouTube/ТСН)

Хресний Дані розповів, що батьки Влади на похоронах онука поводилися жахливо - косо дивилися в бік батька дитини та його родичів. Крім того, не дали на похорон ні копійки.

Вони також наполягли, щоб відкрили труну, хоча було прийнято рішення ховати в закритій.

"Картина була жахливою. Худюсенький малюк з відкритими очима... У мене перед очима ще довго після похорону стояла ця картина", - розповів Денис.

Раніше ми писали, що Владислава Трохимчук, почувши вирок, сміялася і плескала в долоні.