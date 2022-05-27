Кисельов назвав п'ятьох людей, які впливають на Путіна. Серед них - "рідкісно тупий" генерал

Український журналіст, політичний оглядач і телеведучий Євген Кисельов назвав, хто має вплив на президента РФ Володимира Путіна. Він вважає, що окремі люди з цього списку можуть стати наступниками Путіна, якщо той не зможе виконувати свої обов'язки.

Про це Євген Кисельов розповів в інтерв'ю для Анни Степанець.

За словами Кисельова, у високих колах Кремля обговорюються можливі варіанти політичного устрою в правлячій верхівці в разі відходу Путіна, його хвороби або смерті, або ж - якщо з ним щось трапиться. Розглядаються кандидатури на пост нового президента:

1. Мер Москви Сергій Собянін

2. Дмитро Медведєв, який вже побував у кріслі президента, або як висловився Євген Кисельов "побував місцеблюстителем президентського престолу".

3. Колишній прем'єр-міністр Сергій Кирієнко, який зараз є заступником голови кремлівської адміністрації та курирує "українські справи"

"Але, є інша абсолютно версія, в яку я більше вірю. А саме: що всі перераховані люди, і деякі інші, наприклад, міністр оборони Шойгу, начальник Генштабу Герасимов, начальник ФСБ Бортніков, секретар ради безпеки Патрушев.

Не кажучи вже про спікерів верхньої та нижньої палати російського парламенту, я маю на увазі Валентину Матвієнко і В'ячеслава Володіна - всі вони насправді натовпом жадібним товпляться біля трону, але особливого впливу і ваги не мають", - підкреслив Кисельов.

Він назвав зовсім інших людей, які дійсно мають вплив на Путіна і можуть стати наступниками.

"А ось реально вага, вплив на Путіна має зовсім інше коло людей. Називають його колишнього начальника охорони, а нині голову Національної гвардії, командувача Золотова, генерала. Відомий своєю рідкісною тупістю, я б сказав. Рідкісною тупістю. Кадиров.

Пригожин - це той самий кухар, який за сумісництвом є господарем всіх цих ольгінських фабрик тролів з одного боку, а з іншого - йому належить ця горезвісна ПВК Вагнер. І брати Ковальчуки", - перерахував Євген Кисельов.

Він зазначив, що з приводу братів Ковальчуків є різні версії. Старший брат, Михайло Ковальчук - очолює курчатовський інститут, фізик і за сумісництвом бізнесмен. У нього дуже близькі та довірчі відносини з Путіним.

Інші ж говорять про те, що ближче з Путіним не Михайло, а Юрій Ковальчук. Йому належить банк "Росія" - кишеньковий банк Путіна, і національна медіагрупа, яка контролює основні російські телеканали та основні пропагандистські медіаресурси.

"Кажуть, що саме вони насправді визначають картину світу Володимира Путіна. Деякі кажуть, що Путін взагалі, як той диктатор, з "Ста років самотності" Маркеса - знаходиться наодинці з самим собою", - резюмував Кисельов.