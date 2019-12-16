Прямо в годину пік: в метро Києва сталася НП

У метро Києва сталася НП (фото: РБК-Україна)

У метро Києва прямо в годину пік стався збій

В метро Києва 16 грудня під час вечірньої години пік стався збій в системі оплати. Люди почали скаржитися, що в підземці не працює, ні картка киянина, ні банківська карта. У самому метрополітені цей факт на момент 18:30 вечора ніяк не прокоментували.

Городяни повідомляють у соцмережах, що проїхати в метро можна тільки за готівковий розрахунок, купивши жетони. Якщо б їх не було - багатьом людям довелося йти пішки.

Що стало причиною збою і коли його наслідки ліквідують, на даний момент невідомо.

"Сьогодні в метро впали сервери. Картка киянина – не працює, платіжні картки – не працюють. Ніякі картки не працюють! Добре, що жетони не скасували. А то довелося бі шльопати пішки, як того дядечка, якому не дуже "вєжліва" тітонька кричала: "Їдьте іншим видом транспорту", - описав ситуацію у соцмережі Facebook Андрій Юхименко.

Прес-секретар директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрія Назарова повідомила "Інформатору", що проблема не в системі Kyiv Smart City, система метро дала збій.

Наголошується, що люди стояли за 30 хвилин у великих чергах, щоб скористатися метрополітеном.