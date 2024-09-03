Бывшая звезда "Шахтера" стал конкурентом Яремчука в "Олимпиакосе": о ком идет речь

Форвард сборной Украины по футболу Роман Яремчук, летом перешедший в греческий "Олимпиакос" , получил неожиданного конкурента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт греческого клуба.

Новичком "Олимпиакоса" стал 36-летний экс-нападающий "Шахтера" и сборной Бразилии Виллиан.

В июне у бразильца завершился контракт с английским "Фулхэмом", клуб хотел продолжить сотрудничество, но футболист отказался от сделки, решив покинуть АПЛ.

Во вторник, 3 сентября, он в статусе свободного агента официально пополнил состав бронзового призера чемпионата Греции.

Детали трансфера стороны не разглашают. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста на сегодняшний день составляет три миллиона евро.

Кто такой Виллиан

Виллиан Боржес да Силва - воспитанник бразильского клуба "Коринтианс". В 2007 году перебрался в Европу, подписав контракт с донецким "Шахтером". Этот трансфер обошелся "горнякам" в 14 млн евро.

За донецкий клуб играл до 2013 года, завоевав четыре титула чемпиона Украины, три национальных Кубка и Суперкубка. В 2009-м стал обладателем Кубка УЕФА.

Виллиан (фото: ФК "Шахтер")

В конце 2013 года "Шахтер" продал бразильского нападающему в "Анжи" за 35 млн евро.

В дальнейшем Виллиан играл за английские "Челси", "Арсенал" и "Фулхэм", один сезон провел в родном "Коринтиансе".

В составе "Челси" дважды побеждал в чемпионате Англии и выигрывал Лигу Европы.

В 2011-2019 годах провел 70 матчей в составе сборной Бразилии, в которых забил 9 голов. Участвовал в чемпионатах мира 2014 и 2018 годов.