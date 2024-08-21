ua en ru
Ср, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Гранд Серии А подписал одноклубника Трубина: он убегал из "Шахтера" из-за войны

Неаполь, Среда 21 августа 2024 17:20
UA EN RU
Гранд Серии А подписал одноклубника Трубина: он убегал из "Шахтера" из-за войны Фото: Давид Нерес поставил подпись под 4-летним соглашением с неаполитанцами (x.com/ADeLaurentiis)
Автор: Антон Федорцив

Бразильский нападающий Давид Нерес перешел в итальянский "Наполи" из лиссабонской "Бенфики".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

27-летний латиноамериканец стал очередным новичком "партенопейцев". В летнее трансферное окно команда Антонио Конте подписала футболистов на 75 млн евро.

Нерес заключил с "Наполи" контракт на 4 года. В договоре предусмотрена опция продления сотрудничества еще на сезон. "Бенфика" получила за бразильца ориентировочно 28 млн в евровалюте.

В рядах "орлов" провел 2 года. Он перебрался в Португалию из донецкого "Шахтера" после полномасштабного вторжения РФ в Украину. "Горняки" подписали его в январе 2022-го, так что вингер не успел сыграть ни одного официального поединка за отечественный гранд.

"Наполи" начал новый сезон Серии А с поражения. "Партенопейцы" в стартовом туре чемпионата Италии потерпели фиаско от "Вероны" (0:3). Во втором туре подопечные Конте примут "Болонью" на домашней арене (25 августа).

К слову, ранее "Интер" перешел под контроль Oaktree Capital Management из Штатов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Наполи Чемпионат Италии Бенфика
NEWS
ГУР атаковало аэродром "Саваслейка". Уничтожено 3 самолета РФ, еще 5 были повреждены, - источники
ГУР атаковало аэродром "Саваслейка". Уничтожено 3 самолета РФ, еще 5 были повреждены, - источники
DAILY
Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну