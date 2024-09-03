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Колишня зірка "Шахтаря" став конкурентом Яремчука у "Олімпіакосі": про кого мова

Вівторок 03 вересня 2024 13:47
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Колишня зірка "Шахтаря" став конкурентом Яремчука у "Олімпіакосі": про кого мова Вілліан перейшов у "Олімпіакос" (фото: x.com/fulhamfc)
Автор: Styler Editor 4

Форвард збірної України з футболу Роман Яремчук, який літом перейшов до грецького "Олімпіакоса", отримав несподіваного конкурента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт грецького клубу.

Новачком "Олімпіакоса" став 36-річний екс-нападник "Шахтаря" і збірної Бразилії Вілліан.

В червні у бразильця завершився контракт з англійським "Фулгемом", клуб хотів продовжити співпрацю, але футболіст відмовився від угоди, вирішивши покинути АПЛ.

У вівторок, 3 вересня, він у статусі вільного агента офіційно поповнив склад бронзового призера чемпіонату Греції і переможця Ліги конференцій УЄФА 2023/2024.

Деталі трансферу сторони не розголошують. За даними Transfermarkt, вартість футболіста на сьогодні становить три мільйони євро.

Хто такий Вілліан

Вілліан Боржес да Сілва - вихованець бразильського клубу "Корінтіанс". У 2007 році перебрався до Європи, підписавши контракт з донецьким "Шахтарем". Цей трансфер коштував "гірникам" 14 млн євро.

За донецький клуб грав до 2013 року, здобувши чотири титули чемпіона України, три національних Кубки та Суперкубки. У 2009-му став володарем Кубка УЄФА.

Колишня зірка &quot;Шахтаря&quot; став конкурентом Яремчука у &quot;Олімпіакосі&quot;: про кого мова

Вілліан (фото: ФК "Шахтар")

Наприкінці 2013 року "Шахтар" продав бразильського нападника у "Анжи" за 35 млн євро.

У подальшому Вілліан грав за англійські "Челсі", "Арсенал" та "Фулхем", один сезон провів у рідному "Корінтіансі".

У складі "Челсі" двічі перемагав у чемпіонаті Англії та вигравав Лігу Європи.

У 2011-2019 роках провів 70 матчів у складі збірної Бразилії, у яких забив 9 голів. Брав участь у чемпіонатах світу 2014 та 2018 років.

Раніше гранд Серії А підписав одноклубника Трубіна, який тікав із "Шахтаря" через війну.

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