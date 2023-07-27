Рада забрала депутатский мандат у Аристова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка .

За то, чтобы забрать мандат у Аристова, проголосовали 320 депутатов ВР.

Скандал с Аристовым

Недавно журналисты-расследователи выяснили, что в июле заместитель главы комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Аристов с семьей отдыхал в 5-звездочном отеле на Мальдивах. Стоимость проживания на двоих там составляет не менее 100 тысяч гривен в сутки.

После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что будет требовать лишения мандата Аристова. Позже сам нардеп написал заявление о сложении мандата.

После этого правоохранители сообщили о проведении обысков у Аристова. Предварительно, для того, чтобы депутат нелегально выехал за границу, вносились ложные сведения в официальные документы, в частности относительно срока, цели и страны "служебной командировки" Аристова.

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