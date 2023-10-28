ua en ru
Сб, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дочь Касселя и Беллуччи закрутила роман с итальянским актером: как выглядит бойфренд модели

Суббота 28 октября 2023 10:35
UA EN RU
Дочь Касселя и Беллуччи закрутила роман с итальянским актером: как выглядит бойфренд модели Дева Кассель (фото: instagram.com/devacassel)
Автор: Иванна Пашкевич

19-летняя топ-модель и актриса Дева Кассель, дочь звездных родителей Моники Беллуччи и Венсана Касселя, успевает не только работать, но и заниматься личной жизнью. На днях девушка рассекретила свой новый роман.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram красавицы.

Как выглядит бойфренд Деви Кассель

Кассель-младшая встречается с 24-летним итальянским актером и моделью Саулом Нанни.

Девушка поделилась в соцсетях их общими фотографиями из романтического путешествия.

Дочь Касселя и Беллуччи закрутила роман с итальянским актером: как выглядит бойфренд модели

Дева Кассель с бойфрендом (фото: instagram.com/devacassel_)

На них девушка позирует в откровенном бикини на завязках и с мокрыми от воды волосами. А ее новый избранник обнажил торс и надел темные плавки.

На одном из фото пара обнимается и целуется.

Дочь Касселя и Беллуччи закрутила роман с итальянским актером: как выглядит бойфренд модели

Дева Кассель с бойфрендом (фото: instagram.com/devacassel_)

"Это правда" , - коротко ответила на слухи о новом романе Дева.

Отметим, что Нанни, как и его более известная избранница, также активно занимается моделингом и снимается в кино. Его можно увидеть в таких итальянских фильмах и сериалах, как "Мой брат - супергерой!", "Любовь и мороженое", "Не говорите моему шефу" и "Алекс и Ко".

Дочь Касселя и Беллуччи закрутила роман с итальянским актером: как выглядит бойфренд модели

Дочь Касселя и Беллуччи закрутила роман с итальянским актером: как выглядит бойфренд модели

Дочь Касселя и Беллуччи закрутила роман с итальянским актером: как выглядит бойфренд моделиДочь Касселя и Беллуччи закрутила роман с итальянским актером: как выглядит бойфренд модели

Бойфренд Деви Кассель (фото: instagram.com/saulnanni)

Недавно искусственный интеллект показал, как могла бы выглядеть Дженнифер Энистон в сериале "Друзья".

Ранее Вера Вонг рассказала, как сохраняет молодость и идеальную фигуру в 74.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венсан Кассель звезды шоу-бизнеса