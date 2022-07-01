Кількість вакансій зросла в тричі: на яку роботу в Києві шукають працівників

В Києві кількість пропозицій роботи збільшилася за останні місяці. Особливо затребуваними є деякі робітничі професії - такі як будівництво, клінінг, логістика, торгівля.

Кого зараз шукають роботодавці і скільки готові платити - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.