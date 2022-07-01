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Кількість вакансій зросла в тричі: на яку роботу в Києві шукають працівників

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П'ятниця 01 липня 2022 14:20
Кількість вакансій зросла в тричі: на яку роботу в Києві шукають працівників Колаж РБК-Україна: Кількість вакансій в Києві зросла
Автор: Світлана Мащенко

В Києві кількість пропозицій роботи збільшилася за останні місяці. Особливо затребуваними є деякі робітничі професії - такі як будівництво, клінінг, логістика, торгівля.

Кого зараз шукають роботодавці і скільки готові платити - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Як розповіли нам спеціалісти з OLX Робота, найбільший приріст вакансій
спостерігається у категорії "будівництво / облицювальні роботи".

У Києві їх кількість зросла з 1 085 пропозицій протягом березня до 3 420 оголошень у червні.

Крім того, в більшості областей збільшилась кількість оголошень у категоріях "клінінг / домашній персонал" та "виробництво / робітничі спеціальності".

Якщо говорити про конкретних представників "блакитних
комірців" (робітничих професій), то загалом серед роботодавців найзатребуванішими традиційно є працівники сфер торгівлі та логістики.

ТОП 10 найпопулярніших спеціалістів у червні 2022 року на повний робочий день

  • водій - 8 322 оголошень, середня зарплата - 20 000 грн
  • продавець - 4 039 оголошень, середня зарплата - 10 000
  • вантажник - 3 250 оголошень, середня зарплата - 11 000
  • різноробочий - 3 102 оголошень, середня зарплата - 9 000
  • охоронець / сторож - 2 817 оголошень, середня зарплата - 9 000
  • швачка - 2 044 оголошень, середня зарплата - 14 000
  • кур'єр - 1 797 оголошень, середня зарплата - 22 500
  • кухар - 1 601 оголошень, середня зарплата - 11 000
  • перукар - 1 421 оголошень, середня зарплата - 12 000
  • доглядальниця - 1 418 оголошень, середня зарплата - 8 500

Раніше ми писали, як без досвіду роботи влаштуватися на високу зарплату.

Також стало відомо, як заробляти до тисячі доларів, не маючи вищої освіти.

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