Кількість вакансій зросла в тричі: на яку роботу в Києві шукають працівників
В Києві кількість пропозицій роботи збільшилася за останні місяці. Особливо затребуваними є деякі робітничі професії - такі як будівництво, клінінг, логістика, торгівля.
Кого зараз шукають роботодавці і скільки готові платити - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Як розповіли нам спеціалісти з OLX Робота, найбільший приріст вакансій
спостерігається у категорії "будівництво / облицювальні роботи".
У Києві їх кількість зросла з 1 085 пропозицій протягом березня до 3 420 оголошень у червні.
Крім того, в більшості областей збільшилась кількість оголошень у категоріях "клінінг / домашній персонал" та "виробництво / робітничі спеціальності".
Якщо говорити про конкретних представників "блакитних
комірців" (робітничих професій), то загалом серед роботодавців найзатребуванішими традиційно є працівники сфер торгівлі та логістики.
ТОП 10 найпопулярніших спеціалістів у червні 2022 року на повний робочий день
- водій - 8 322 оголошень, середня зарплата - 20 000 грн
- продавець - 4 039 оголошень, середня зарплата - 10 000
- вантажник - 3 250 оголошень, середня зарплата - 11 000
- різноробочий - 3 102 оголошень, середня зарплата - 9 000
- охоронець / сторож - 2 817 оголошень, середня зарплата - 9 000
- швачка - 2 044 оголошень, середня зарплата - 14 000
- кур'єр - 1 797 оголошень, середня зарплата - 22 500
- кухар - 1 601 оголошень, середня зарплата - 11 000
- перукар - 1 421 оголошень, середня зарплата - 12 000
- доглядальниця - 1 418 оголошень, середня зарплата - 8 500
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