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Як без досвіду роботи влаштуватися на високу зарплату: платять 40 тисяч на місяць

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Неділя 19 червня 2022 16:02
Як без досвіду роботи влаштуватися на високу зарплату: платять 40 тисяч на місяць Колаж РБК-Україна: Як без досвіду влаштуватися на високу зарплату
Автор: Микита Мельников

Пристойно заробляти українці можуть й не маючи досвіду роботи. Звісно, від вас вимагатиметься бажання працювати й освоювати нові навички, а досвід ви здобуватимете в процесі.

В яких сферах можна знайти себе - читайте нижче в нашому матеріалі.

Як розповіли нам експерти з OLX Робота, високу зарплату зовсім без досвіду роботи пропонують пошукачам в телекомунікаціях, нерухомості та транспортній сфері.

Крім того, розраховувати на таку плату можуть українці, які планують вперше працювати за кордоном.

Топ вакансій без досвіду роботи

П’ятірка сфер, в яких пошукачам без досвіду пропонують найвищу зарплату в червні 2022 року, виглядає так:

  • робота за кордоном - 40 000 грн
  • Нерухомість - 27 500 грн
  • Логістика/склад/доставка - 25 000 грн
  • Колл-центри/телекомунікації - 21 500 грн
  • СТО/автомийки - 16 250 грн

Які вимоги висуваються до пошукача

Серед основних вимог до кандидата, які найчастіше вказують роботодавці в таких оголошеннях, це готовність до навчання та бажання працювати, комунікабельність, пунктуальність та відповідальність.

Щодо умов, то компанії готові надавати кураторів та безкоштовну перепідготовку/профнавчання, а також розглядати гнучкий графік роботи з неповною зайнятістю.

Раніше ми писали, за яку роботу українцям платять найменше. Список вакансій, на які не варто працевлаштовуватися.

Також цікавою буде стаття на тему, як заробляти до тисячі доларів, не маючи вищої освіти.

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