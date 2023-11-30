В каких странах люди умирают быстрее всего? Ответ может удивить

Немногие из нас задумывались над тем, как отличается продолжительность жизни людей в разных уголках мира. В каких странах женщины и мужчины умирают быстрее всего и от чего это зависит.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о населении нашей планеты и где на Земле люди проживают самые короткие жизни.

От чего зависит продолжительность жизни

Продолжительность жизни как отдельного человека, так и населения страны в целом зависит от ряда важных факторов:

социальных и экономических условий (они влияют на общее благополучие, риск возникновения болезней или стресса)

образования (чем выше уровень образования, тем больше у людей понимания о здоровье и здоровом образе жизни)

питания (сбалансированное и "качественное" питание помогает организму прожить дольше)

стиля жизни (активный стиль жизни помогает дольше сохранять здоровье и благополучие)

генетики (наследственные факторы играют важную роль в продолжительности жизни)

вредных привычек (злоупотребление алкоголем, сигаретами или наркотиками приводит к более высокой смертности населения)

экологических условий (загрязнение окружающей среды и экологические проблемы влияют на состояние здоровья как отдельных людей, так и населения в целом)

культурных и религиозных особенностей (они влияют на отношение людей к здоровью и долголетию)

Ожидаемая продолжительность жизни в мире

Согласно данным Организации Объединенных Наций, ожидаемая продолжительность жизни в мире по состоянию на 2023 год составляла в среднем 73,4 года:

70,8 года - для мужчин

76,0 лет - для женщин

При этом ожидаемая продолжительность жизни существенно отличается в зависимости от региона и страны. В 2023 году она колебалась от низкого показателя - 57,7 года (в Западной Африке) до высокого уровня - 82,7 года (в Западной Европе).

В целом же, согласно исследованиям ученых, продолжительность жизни населения нашей планеты ныне растет (в период с 2000 по 2016 год средняя ожидаемая продолжительность жизни по всему миру выросла на 5,5 лет).

Средняя продолжительность жизни людей в мире (инфографика: worldpopulationreview.com)

Население планеты

Ученые отмечают, что долголетие людей больше всего зависит от трех основных факторов - генетики, пола и образа жизни (здесь речь идет о гигиене, диете, культуре, физических упражнениях, профессиях, доступе к медицинской помощи, даже уровне преступности). Следовательно, неудивительно, что в разных странах - разная продолжительность жизни.

Данные статистического портала Worldometers по состоянию на 30 ноября 2023 года свидетельствуют о том, что в настоящее время на планете Земля проживает более 8 млрд человек (около 8,076 млрд).

За год в мире умерло более 55,5 млн человек (инфографика: worldometers.info)

В каких странах люди умирают быстрее всего

Согласно данным ООН, самая низкая продолжительность жизни населения наблюдается в странах Африки. В десятку стран с кратчайшей ожидаемой продолжительностью жизни попали:

Республика Чад (на севере центра Африки) Федеративная Республика Нигерия (в Западной Африке) Королевство Лесото (в Южной Африке) Центральноафриканская Республика (в Центральной Африке) Республика Южный Судан (в Восточной Африке) Сомалийская республика (на северо-востоке Африки) Королевство Эсватини или Нгване (на юго-востоке Африки) Республика Намибия (на юго-западе Африки) Республика Гвинея (на западе Африки) Республика Мали (в северо-западной Африке)

Продолжительность жизни у мужчин и женщин из разных стран существенно отличается (инфографика: worldpopulationreview.com)

Средняя продолжительность жизни (для мужчин и женщин вместе) в этих странах составляет от 53,68 до 60,03 лет.

Мужчины имеют самую короткую жизнь в Чаде - 52,01 лет.

Женщины же живут меньше всего в Нигерии - 54,24 года.