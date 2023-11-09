Сколько людей будет жить на Земле в 2100 году и готова ли планета к таким изменениям

Проживая свою жизнь мы редко задумываемся над будущим наших детей, внуков и тем более правнуков. На самом же деле в мире уже сейчас происходят процессы, угрожающие человечеству в целом.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о количестве людей на планете Земля, их влиянии на окружающую среду и прогнозах ученых насчет численности населения на протяжении ближайших десятилетий.

Сколько людей на планете сейчас

Согласно статистическим данным, сейчас на планете Земля проживает более 8 миллиардов человек (около 8,071 млрд).

При этом за текущий год родилось более 114 млн человек (около 114 957), а умерло - более 52 млн человек.

Цифры указывают на то, что за год количество населения в мире увеличилось более чем на 62 млн человек.

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Может ли Земля "выдержать" всех

Несмотря на то, что за последние 200 лет численность населения стремительно возросла (в начале 1800-х годов на Земле насчитывалось около одного миллиарда человек), прогнозы ученых неутешительны.

Согласно результатам исследования канадского популяционного эколога Уильяма Риза, сегодня количество людей на Земле превышает условную "норму". При этом "выросло" человечество слишком быстро.

Как следствие - нестабильное увеличение потребления всех имеющихся на планете ресурсов. Эксперты утверждают, что это уже привело к негативным последствиям - изменению климата, проблемам с отходами и загрязнению окружающей среды, недостатку исчерпаемых ресурсов и т.п.

Позиция ООН

Согласно данным Организации Объединенных Наций, уже в ближайшее время мир может ждать так называемый "демографический взрыв".

Уточняется, что в середине ноября 2022 года численность населения мира достигла 8 млрд (с примерно 2,5 млрд в 1950 году).

Следовательно, если такая тенденция будет сохраняться и в дальнейшем, к 2050 году численность населения может возрасти почти до 10 млрд. В то время как к 2100 году будет составлять более 10,4 млрд человек.

Такой "драматический" рост обусловлен в основном увеличением количества людей, доживающих до репродуктивного возраста, постепенным увеличением продолжительности человеческой жизни, ростом урбанизации и ускорением миграции.

При этом страны с высоким уровнем рождаемости, как правило, имеют самый низкий доход на душу населения.

Прогнозы ученых

Несмотря на позицию ООН, большинство ученых прогнозируют, что уже в ближайшее время на планете может произойти стремительное сокращение населения - так называемая "поправка популяции".

Несмотря на то, что человечество научилось преодолевать большинство болезней, не боится хищников и борется с нехваткой пищи, чрезмерное потребление природных ресурсов и истощение земель ничего хорошего не обещают.

Исследования, проведенные по заказу организации Club of Rome, указывают на то, что к 2050 году тенденция увеличения численности населения может пойти на убыль. При этом в пиковый период человечество достигнет критической точки в 8,6 млрд человек.

После этого уже к концу века население на Земле может сократиться на целых 2 млрд человек.

К тому же по мнению ученых планете грозит массовое вымирание - к 2100 году Земля может потерять около 27% живых существ.

Ученый Европейской комиссии Джованни Строна и профессор Кори Брэдшоу из австралийского Университета Флиндерса провели исследование, в рамках которого создали виртуальную Землю и исследовали ее будущее.

Согласно результатам, до 2050 года планета может потерять 10% всех видов растений и животных. При этом наиболее опасно так называемое "общее" вымирание - когда один вид вымирает из-за того, что исчез другой вид.

Потенциальные причины "вымирания"

Руководитель проекта Earth4All и директор Центра устойчивого развития Норвежской бизнес-школы Пер Эспен Стокнес считает, что уровень рождаемости может начать падать, в частности, из-за скачка развития экономики в странах с низким уровнем дохода.

По его словам, к основным "переменным", связанным с окружающей средой и экономикой, относятся: избыток энергии, неравенство, производство пищи, уровень дохода и последствия будущего глобального потепления.

Проект Earth4All создал две модели развития. Согласно одной (более реалистичной), правительства стран продолжат идти по "траектории бездействия" касательно вопросов экологии. Тогда население может возрасти до 9 млрд человек к 2050 году и снизиться до 7,3 млрд в 2100 году.

Если правительства начнут инвестировать в экологию, образование и зеленую энергетику - количество населения вырастет до 8,5 млрд к середине века и снизится до 6 млрд к 2100 году.

Сравнение пяти сценариев народонаселения до 2100 года (инфографика: Earth4All)

Канадский эколог Риз пояснил также, что стремительное сокращение количества людей на Земле не обязательно означает, что миллиарды людей умрут от голода. На самом деле, причина может заключаться в том, что люди будут рожать меньше детей, поскольку ресурсы станут дефицитными.

Следовательно, можем заключить, что на человеческую популяцию будут влиять, в частности: изменения климата, уровень загрязнения окружающей среды, уровень эксплуатации ресурсов, подход к землепользованию (чрезмерный сбор урожая истощает землю, делая ее неплодородной).

Готова ли планета к таким изменениям

По мнению многих ученых, следующие несколько десятилетий станут решающими для будущего глобального биоразнообразия и человечества в целом.

Уменьшение людей на планете потенциально изменит экологическую ситуацию к лучшему. В то же время "потеря" более миллиарда человек на протяжении нескольких десятилетий может серьезно подорвать мировую экономику.

Никто не рассматривает спад населения как исключительно благоприятную тенденцию, ведь тогда произойдет "старение" человечества. На новые поколения будет возложена тяжесть финансирования здравоохранения и пенсий, поскольку доля людей трудоспособного возраста существенно уменьшится.

Нехватка рабочей силы может вызвать проблемы на производствах. Кроме того, меньшее количество людей будет платить налоги, что может привести к увеличению государственных долгов.

Следовательно, любые популяционные изменения, которые произойдут до 2100 года на Земле, несут в себе как положительные, так и негативные последствия. Человечество уже сейчас должно начинать жить в гармонии с природой и помнить, что только мы можем сохранить планету для потомков.