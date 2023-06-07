Как можно использовать скошенную газонную траву: 5 полезных способов

Траву на газоне нужно периодически скашивать, чтобы он выглядел хорошо. Большинство владельцев участков сжигают или выбрасывают скошенную траву. Однако ее можно использовать с пользой.

Как можно использовать скошенную траву - читайте на Styler ниже .

Мульчирование

Необходимо оставить скошенную траву на газоне на несколько дней. Когда трава подсохнет, соберите ее граблями или вилами. Используйте подсушенную траву для мульчирования грядок.

Трава позволяет поддерживать оптимальный уровень влажности на грядках и предотвращает рост сорняков. К тому же она играет роль натурального удобрения, отдавая растениям огромное количество питательных веществ.

Удобрение

Скошенную траву можно оставить на газоне. В процессе разложения она будет отдавать питательные вещества почве, делая ее более плодородной, что положительно скажется на внешнем виде газона.